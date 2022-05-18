أول تعليق ليعقوب بوشهري بعد إخلاء سبيله في "قضية اليخت" (صور)

السومرية نيوز - متابعة

بعد الافراج عنه يوم أمس في "قضية اليخت" عاد يعقوب بوشهري الى التواصل مع جمهوره من جديد عبر حسابه على سناب شات وشارك عدة صور قديمة لها علّق على احداها "أنا عدت".



أضاف، "إن لم تكن شجاعا جسورا في مواجهة مصيرك كان ما كان تلك العواقب فليس لك مكان بين الرجال".



وعلى صورة ثانية كتب "الحمدالله والله لا يوريكم مكروه يا رب وألف شكر لكم انتو با تاج الراس أحبكم بالله".كما شارك يعقوب على سناب شات صور تظهر باقات الورود من متابعيه الذين رحبوا بعودته.وانتشر فيديو على السوشيال ميديا يوثق لحظة خروجه من النيابة العامة،



