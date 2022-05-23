غياب الابن الوحيد للفنان سمير صبري عن جنازة والده

وكشفت زوج شقيقة سمير صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي،سبب غياب الابن الوحيد للفنان الراحل عن جنازته.



وقال السيد مصطفى عبد السلام، زوج شقيقة الفنان الراحل، إن نجله يعيش في إنجلترا، ويعمل كطبيب أسنان، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل طلب منه عدم إخبار نجله بطبيعة مرضه.

وأضاف، أنه احترم رغبة الفنان الراحل ولم يخبر ابنه بأي شيء حتى الآن، موضحًا أنه تربى بعيدًا عن مصر، مما جعل طباعه مختلفة بالإضافة إلى أنه شخص عملي جدًا، وقد تكون مشاعره مختلفة عننا".من جهة أخرى قال المنتج عادل حسني، صديق الفنان سمير صبري، إنه تواصل مع ابنه حسن المقيم فى لندن، لإبلاغه بوفاة والده، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده للحاق بالجنازة ويلقى النظرة الأخيرة على جثمانه، لكنه لم يستطع لظروف متعلقة بمواعيد الطيران.وأكد المنتج عادل حسنى، أنه كان متواجدا برفقة الفنان سمير صبرى مساء الخميس الماضى، حيث كان برفقة مجموعة من الأصدقاء، وكان من المقرر أن يجمعهم لقاء آخر لكن القدر لم يمهله.