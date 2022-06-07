الجدل حُسم: سعد لمجرد في بغداد!

The International Superstar Saad Lamjarred is coming to Iraq 🇮🇶❤️🇲🇦 Good Luck lahbib dyalna mallem and the luckiest people of Iraq ❤️#النجم_العالمي_سعد_لمجرد#سعد_لمجرد #سعد_لمجرد_تنور_بغداد #الحلق_اللي_عامل_قلق #سعد_في_بغداد #saad_in_baghdad pic.twitter.com/xOUPEurMvW — SL little fan (@emoona__) June 6, 2022



ومن جديد، انقسم العراقيون بين مؤيد لمجيئه إلى بغداد وبين رافض له خصوصًا أنه متّهم بقضايا اغتصاب عدّة.



يذكر أن عند الإعلان عن الحفلة قبل أسابيع، ، أطلقت ناشطات حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ #حفل_سعد_المجرد_مرفوض.



في المقابل، أطلق محبّو لمجرّد في العراق هاشتاغ #سعد_لمجرد_تنور_بغداد.



وفي سياق منفصل، يحيي لمجرد والفنانة اللبنانية إليسا حفلة ضمن فعاليات موسم جدة يوم 17 حزيران الحالي وذلك بعد نجاح الديو الرومانسي "من أول دقيقة" الذي جمعهما مؤخرًا.



وأعاد صاحب أغنية "انت معلم" نشر الفيديو عبر خاصية "ستوري" كاتبًا عليه بالإنكليزية ما معناه: بغداد أراك قريبًا.ومن جديد، انقسم العراقيون بين مؤيد لمجيئه إلى بغداد وبين رافض له خصوصًا أنه متّهم بقضايا اغتصاب عدّة.يذكر أن عند الإعلان عن الحفلة قبل أسابيع، ، أطلقت ناشطات حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ #حفل_سعد_المجرد_مرفوض.في المقابل، أطلق محبّو لمجرّد في العراق هاشتاغ #سعد_لمجرد_تنور_بغداد.وفي سياق منفصل، يحيي لمجرد والفنانة اللبنانية إليسا حفلة ضمن فعاليات موسم جدة يوم 17 حزيران الحالي وذلك بعد نجاح الديو الرومانسي "من أول دقيقة" الذي جمعهما مؤخرًا.

عاد هاشتاغ #سعد_لمجرد_تنور بغداد ليتصدّر التراند على "تويتر" في العراق وذلك على خلفية الحفلة التي سيقيمها في بغداد في التاسع من حزيران الحالي.جاء ذلك بعد أن نشرت الشركة المنظمة للحفلة ليل أمس على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المغربي يشوّق فيه جمهوره العراقي إلى اللقاء الذي سيجمعه بهم، كاشفة أن: "لمجرد خلال ساعات يصل بغداد لاحياء اكبر الحفلات الفنيه في العراق على المسرح الكبير في سندباد لاند".