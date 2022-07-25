مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي على يد زوجها السابق

وذكرت وسصائل اعلام أن دانا كانت حاملا في شهرها الثالث، مشيرة إلى أن زوجها هو جندي في مشاة البحرية الأمريكية، قام بطعنها حتى الموت على طريق سريع في هاواي.يشار الى أن دانا العتيبي فتاة مغربية تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، وبلدها الأصلي الأرجنتين. اختارت اسمها ليكون من قبيلة شهيرة في السعودية لشهرتها بين معجبيها، وهي من أبرز الشخصيات وأكثرها شهرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على سناب شات وتويتر، ولها عدد كبير من المتابعين، بحسب إلى الموقع الأمريكي بالعربية.