ديميت أوزدمير تعلن موعد زفافها

وفي إجابة للثنائي الشهير حالياً، اللذين يعيشان علاقة سعيدة، على سؤال أحد الصحافيين أثناء خروجهما من أحد الأماكن، حول موعد زفافها، أكدت أوزدمير أنه سيكون في الـ26 من شهر أغسطس.وحول إذا ما كان هذا التاريخ يحمل ذكرى خاصة، أوضح أوزهان أنه مجرد يومٍ عادي جرى اختياره لأنه يناسبهما من حيث التفرغ، إذ سيكونان قد انتهيا من أعمالهما، وقادرين على إقامة الزفاف.أما تفاصيل الزفاف الأخرى، كاختيار الشهود ومكان إقامته، فكان رد نجمة "الطائر المبكر" بأنهما لم يفكرا بعد بالشهود بسبب ضيق الوقت، وأنهما سيقيمان الزفاف في إسطنبول، مشيرةً إلى أن كل ما قيل من مزاعم حول إقامتهما لذلك الزفاف في مكانٍ خارج تركيا ليس بالأمر الصحيح.كما مازح أوزهان الصحافي، الذي سأله ما إذا كانا سيقدمان أغنية سوياً كمفاجأة في الحفل، ليقول إنه في الأساس مغنٍّ، لتتابع ديميت بالقول: "ستكون المفاجأة إذا قمت أنا بالغناء".