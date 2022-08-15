بطريقة جريئة.. مودل روز تحتفل بعيد ميلادها (صور)

وشاركت روز عبر حسابها مقاطع فيديو من حفل تجمع فيه أصدقائها، وهي ترقص وتمرح، وشاركت صور أخرى وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأرجواني.أثارت روز في يونيو الماضي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة بعدما شاركت مع جمهورها، صور جريئة من أخر جلسة تصوير لها.وقبل شهر من هذا التاريخ، تعرضت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة روز للانتقادات من قبل بعض المتابعين الذين وصفوا إطلالتها بالجرأة.يعتقد البعض أن عارضة الأزياء روز تحاول دائمًا إثارة غضب متابعيها بسبب مظهرها، حيث تظهر بمظهر جريء لجذب المزيد من المتابعين.