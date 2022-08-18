انتقادات للفنانة نسرين طافش بسبب "إطلالة جريئة" مع زوجها (صورة)

السومرية نيوز - فن

تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش، لانتقادات خلال الساعات الماضية بسبب ظهورها بإطلالة وُصفت بالجريئة برفقة زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي.





ونشر زوج نسرين طافش صورة لهما عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي في ”إنستغرام“، وشاركتها طافش على حسابها.



وظهرت طافش في الصورة، وهي تحتضن زوجها مرتدية لباس البحر "مايوه بكينى".

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة، مما عرض الفنانة السورية للهجوم، حيث اعتبرها الجمهور "جرأة زائدة" لم يعتادوا عليها منها.



وكانت الفنانة نسرين طافش قد تعرضت لانتقادات مؤخرا بسبب ظهورها في فيديو مع زوجها أثناء قضاء شهر العسل في إحدى محافظات مصر، حيث قبلها زوجها واحتضنها.

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، قد أعلنت زواجها رسميا من الطبيب المصري شريف الشرقاوي.



والدكتور شريف الشرقاوي هو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة الحيوية.



ووفق المعلومات المتداولة تعرفت نسرين طافش عليه من خلال ترددها على مركزه في القاهرة، حيث يعرف عنها اهتمامها بالرياضة وتحديدا اليوغا.