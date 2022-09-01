الفنان أيمن زيدان يحتفل بعيد ميلاده الـ66 بـ"طريقة مختلفة" (صورة)

وأرفق أيمن زيدان الصورة بالتعليق: "ست وستون عاما رحلت بكل ما فيها.. طفولة شقية ومراهقة مجنونة.. احلام وخيبات.. أحبة رحلوا وأصدقاء غيبتهم حماقات الدنيا".وتابع: "اعرف ان خيانات الجسد كعادتها في خريف العمر تتوارى خلف الابواب لتعلن بصفاقة عن حضورها، لكنني لن أهابها.. سأمتشق حسام روحي وأقاتلها لأنني أؤمن أن الأرواح لا تشيخ حين نريد".وختم أيمن زيدان كلامه بالقول: "ما عاد لدي كثير من الأماني، فقد أدركت عبث هذه الرغبة الغبية.. كل ما أصبو اليه أن أظل كما انا".