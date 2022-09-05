حقيقة وفاة الفنانة مرام البلوشي

ودفعت تلك الشائعات، مرام البلوشي لتصدر التريند وسط تساؤلات من الجمهور حول صحة الخبر خاصة أنها تعرضت من قبل لعدد من الأزمات الصحية المفاجئة.وردت مرام البلوشي على الرسائل التي وصلت إليها من متابعيها ومحبيها للاطمئنان على حالتها الصحية بعد انتشار أخبار على الصفحات المعنية بأخبار المشاهير بصورتها وعبارات النعي وتعليقات قصيرة حول أسباب رحيلها.ونشرت مرام البلوشي فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات للرد على تلك الشائعات وطمأنة الجمهور حول حالتها الصحية.وأوضحت أنها الفترة الحالية لا تعاني من الأزمات الصحية واصفة هذه الإشاعة بالمكررة، قائلة:" صباحكم خير، إشاعة مو حلوة".وتابعت: "ونزلت البوست اللي دازيلي ياه يقولولي أنتِ فيكِ شي؟، لا أنا ما فيني شي، أنا في بيتنا والحمد لله لاني في مستشفى ولا شي، ويمكن هذا الخبر صار بايت".يذكر أن مرام البلوشي تعرضت مؤخراً لأزمة صحية قبل نحو شهرين تقريباً نقلت على إثرها إلى المستشفى، ووضعت تحت الرقابة الطبية في العناية المركزة لمدة يومين.