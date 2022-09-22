ما حقيقة ارتباط ياسمين صبري؟

ونشرت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير تفاصيل الارتباط، حيث أشاروا إلى أن الشاب الذي لم يكشفوا عن هويته، قدم لها هدية باهظة الثمن، ومن المقرر إعلان الارتباط رسميا خلال الفترة المقبلة.لكن صديقا مقربا من الفنانة المصرية، نفى صحة ما تداولته تلك الصفحات.وقال المصدر إن "الأنباء المتداولة عارية تماما من الصحة"، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات حول ارتباط ياسمين صبري.وأضاف أن ياسمين "ليست مرتبطة في الفترة الحالية، وتركز في عملها القادم الذي ستشارك من خلاله في المارثون الرمضاني القادم".ومؤخرا أثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري، الشكوك حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام عامين.