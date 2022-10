آخر الأغاني الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022 سترى النور يوم الجمعة 🚨



تفاصيل أحدث أغنيات كأس العالم 2022حساب كأس العالم FIFA على تويتر نشر مقطع من كليب الأغنية المنتظرة، والتي يشارك في غنائها كل من النجمات رحمة رياض و بلقيس ونورة فتحي ومنال بنشليخة بالإضافة إلى ريدوان، وعلق الحساب على المقطع وكتب: "آخر الأغاني الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022 سترى النور يوم الجمعة.. الأغنية التي تحمل عنوان "Light The Sky"، وأرفقت التغريدة بإشارة لأسماء نجوم العمل.وظهرت النجمات المشاركات في الأغنية وهن يتقدمن للأمام وسط الجمهور ويتمايلن على أنغام الأغنية بحماس، وسط حالة من المرح سيطرت على الجميع، ونال مقطع الفيديو القصير تفاعل قطاع واسع من الجمهور الذين عبروا عن مدى سعادتهم بالأغنية الجديدة المنتظرة.فرقة BTS في مقدمة النجوم المشاركين في أغاني كأس العالمولم تكن تلك الأغنية الأولى التي تم طرحها مؤخرًا احتفالًا بكأس العالم 2022، حيث طرحت من قبل 3 أغاني نالت تفاعل وإعجاب الجمهور، ومن بينها أغنية "Yet To Come" التي طرحتها فرقة BTS الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة هيونداي، التي تعتبر الفرقة سفيرًا لدى الشركة الشهيرة، حيث حمست الأغنية الجمهور بمدى أهمية الترقب لكأس العالم المقبل من خلال الفرقة التي يعتبرها البعض من أكثر الفرق تأثيرًا في العالم.نجوم احتفلوا بكأس العالم مبكرًا بطرح أغان مميزةأغنية "ارحبوا" كانت من بين الأغنيات التي طرحت مؤخرًا احتفالًا بقرب قدوم كأس العالم، وهي الأغنية التي شارك في أدائها مغنيا الراب، الكونغولي غيمس والبورتوريكي أوزونا، وكانت الجملة المكررة في الدويتو هي "هلا هلا بيكم ارحبوا" باللغة العربية، مع مرادفاتها باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، ودعت الأغنية إلى المحبة والسلام.أما من أوائل الأغنيات الرسمية التي طرحت قبل أشهر قليلة لكأس العالم المنتظر، كانت أغنية "هيّا هيّا.. نحن أفضل معا" التي تضم كلًا من المغني الأمريكي ترينيداد كاردونا، والنيجيري دافيدو، والمغنية القطرية عائشة، وطرحت تزامنًا مع سحب القرعة النهائية.الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، وتم الكشف عن عدد من أشهر النجوم الذين سوف يشاركون في افتتاح كأس العالم، ومنهم بلقيس ورحمة رياض، كما تداولت أنباء عن مشاركة كل من نانسي عجرم وميريام فارس كذلك.