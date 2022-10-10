الفنان غسان إسماعيل يروي تفاصيل حادث سير أودى بحياة شخص وأدخله السجن

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
33
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
33
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن مشروع أوروبي مثير يخص الصراع الروسي الأوكراني
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434693-638009825360796854.jpg
الفنان غسان إسماعيل يروي تفاصيل حادث سير أودى بحياة شخص وأدخله السجن
فن وثقافة
2022-10-10 | 03:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,282 مشاهدة
روى الفنان غسان اسماعيل، تفاصيل حادث السير الذي أسفر عن اصابته مع زوجته بجروح، فيما أعرب عن اسفه لوفاة أحد الاشخاص خلال الحادث.
وقال اسماعيل في تدوينة أطلعت عليها السومرية نيوز، "أريد أن أعزّي أوّلا أهل الفقيد (وسام سمير محمود العزّاوي) (رحمه الله واسكنه الجنة) على خسارتهم الكبيرة، بفاجعتهم التي أخذتْ مأخذا كبيرا وحزينا في داخلي، وأن أشكرهم لأنهم استجابوا لقضاء الله وقدره ومنحوني فرصة أن أجتمع بعائلتي مجددا".
وأضاف: "أشكر وأقدّر بصدق موقف عشيرتي (عشيرة شمّر) على موقفهم النبيل والأصيل والاستثنائي في اتمام الصلح، وعلى رأسهم الشيخ الاصيل (أبو وسام الشمّري)، وأثمّن وأعتزّ بجهود (عشائر العزّة) لموقفهم الانساني في الحادث الاليم، من شيوخ وأكابر محترمين والذين كان كرمهم كبيرا في منح الوقت والجهد لاتمام الصلح والتنازل، وعلى وجه الخصوص الشيخ (خيزران) نجل الشيخ (طلال حبيب الخيزران) شيخ العزّة العام والشيخ (جليل كزار العزّاوي)، لانهم عكسوا صورة آبائهم الكرام في حفاوة استقبالهم لنا وتفانيهم وحُسن تقبّلهم الكريم لقضاء الله وقدَره و اكتفوا بأخذ الديّة الشرعية المعتمدة من قبل المرجعية، وأشكر كل شيوخ العشائر الذين حضروا مجلس الصلح العشائري وساهموا مساهمة كبيرة في الصلح و التنازل، كذلك أشكر دور اخوتي وأساتذتي من الفنانين الكبار والشعراء الرائعين وكل الأصدقاء والأحبة".
وأوضح إسماعيل، "لم أستطع توضيح شيء سابقا بخصوص الاخبار الكاذبة التي نُشرت على السوشيال ميديا، لذلك أخبركم الان: في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، كنتُ وزوجتي على طريق (سريع الدورة)، حين اكتشفنا ان الشوارع مقطوعة وأنه لا يمكننا المضيّ الّا عكس اتجاه السير، وحين فعلتُ ذلك قضت مشيئة الله بحادث توفّي فيه رجل من عائلة كريمة، لذلك تحمّلتُ كامل المسؤولية عن ذلك بقلب حزين على خسارة الفقيد".
وتابع، "فور الحادث، كل شيء كان ضبابيا، كانت زوجتي في غيبوبة وكنتُ فاقدا للوعي ولا ادرك ما حولي، قام أهل الخير بنقلنا الى المستشفى، وبعد أن أدركتُ مكان تواجدي ، سلّمتُ نفسي، وبقيتُ في الحبس ١٢ يوما، كنتُ أموت في الساعة ألف مرة ما بين حزني على الفقيد وقلقي على زوجتي حتى افاقت بعد يومين من غيبوبتها وما زال طريق العلاج طويلا امامنا، لكن بعد أن وافق أهل الفقيد على التنازل عن الحق الخاص وأوفوا بكلمتهم؛ انتهت اجراءات المحكمة".
واستدرك إسماعيل، "الان أعود الى اهلي محمّلا بذاكرة غير التي خرجتُ بها من البيت، ذاكرة مليئة بالغروب الموحش وربما بخوف كبير من المجهول، ما حصل كان صدمة على كل الاصعدة، وبين لحظة واخرى تغيّر عالمي".
ومضى بالقول: "أعودُ الان الى عائلتي الصغيرة وأولادي حاملا دعواتكم ومحبّتكم ودعمكم، دعواتكم التي كانت نافذتي الى الحرية. كانت محنة صعبة خاصة بعد وفاة والدتي التي رحلت منذ أسابيع قليلة. لم أظنّ أنني سأصمد بعد صدمتين متتاليتين مثل هاتين، لكنني فعلتُ لأن الله لا يكلّف نفسا الّا وسعها وله الحمد".
وختم الفنان العراقي قائلاً: "أشكرُ جميع الذين اتصلوا وراسلوا وانشغل بالهم من أجلي، اكتشفتُ فيكم محبّة غير مشروطة تكفيني حتى آخر العمر، أدركُ اليوم أننا مجرد ارواح عابرة في هذا العالم، واسمحوا لي أن أقول: عيشوا أيها الأحبة، ولنكن دائما ممتنّين للنِعم التي بين يدينا".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ظاهرة فلكية مثيرة في سماء الوطن العربي
دوليات
30.26%
17:20 | 2022-10-08
ظاهرة فلكية مثيرة في سماء الوطن العربي
17:20 | 2022-10-08
الشرطة توضح حقيقة تعرض مُدرسة لـ"اغتصاب" في ميسان
أمن
27.9%
09:52 | 2022-10-09
الشرطة توضح حقيقة تعرض مُدرسة لـ"اغتصاب" في ميسان
09:52 | 2022-10-09
بطلب إيراني.. تقليل ساعات تجهيز بغداد والمناطق الوسطى بالكهرباء
محليات
21.14%
12:00 | 2022-10-09
بطلب إيراني.. تقليل ساعات تجهيز بغداد والمناطق الوسطى بالكهرباء
12:00 | 2022-10-09
قيادة العمليات توضح أسباب الانتشار الأمني في بغداد - عاجل
أمن
20.7%
04:42 | 2022-10-10
قيادة العمليات توضح أسباب الانتشار الأمني في بغداد - عاجل
04:42 | 2022-10-10
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
هل اصبحت الاعمال الفنية هي حكراً على الرجال - الحلقة ١٤٠ | 2022
08:25 | 2022-10-10
Morning Live
هل اصبحت الاعمال الفنية هي حكراً على الرجال - الحلقة ١٤٠ | 2022
08:25 | 2022-10-10
ناس وناس
سوق باب المعظم - الحلقة ٣١١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-10
ناس وناس
سوق باب المعظم - الحلقة ٣١١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-10
خط أحمر
بغضاً بجاره خطف طفله وقام مع افراد من عائلته بقتله وفصل رأسه عن الجسد - الحلقة ٥٧ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-09
خط أحمر
بغضاً بجاره خطف طفله وقام مع افراد من عائلته بقتله وفصل رأسه عن الجسد - الحلقة ٥٧ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-09
عشرين
الانسداد السياسي يطفئ الشمعة الاولى له - حلقة ٤٤ | 2022
14:00 | 2022-10-09
عشرين
الانسداد السياسي يطفئ الشمعة الاولى له - حلقة ٤٤ | 2022
14:00 | 2022-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-09
بالمختزل
عام على الأزمة.. رهانات الحل بلا نور والكاظمي يتوارى في الظل - حلقة ٤٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-08
بالمختزل
عام على الأزمة.. رهانات الحل بلا نور والكاظمي يتوارى في الظل - حلقة ٤٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-08
مع محسّد
تشرين المكون! تطرد تشرين الثورة!! - حلقة ٩٠ | الموسم 2
15:00 | 2022-10-07
مع محسّد
تشرين المكون! تطرد تشرين الثورة!! - حلقة ٩٠ | الموسم 2
15:00 | 2022-10-07
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
Biotic
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
Biotic
ما هو الرهاب الاجتماعي؟ وهل من علاج؟ - حلقة ٣١ | الموسم 1
15:30 | 2022-10-06
الأكثر مشاهدة
Morning Live
هل اصبحت الاعمال الفنية هي حكراً على الرجال - الحلقة ١٤٠ | 2022
08:25 | 2022-10-10
Morning Live
هل اصبحت الاعمال الفنية هي حكراً على الرجال - الحلقة ١٤٠ | 2022
08:25 | 2022-10-10
ناس وناس
سوق باب المعظم - الحلقة ٣١١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-10
ناس وناس
سوق باب المعظم - الحلقة ٣١١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-10
خط أحمر
بغضاً بجاره خطف طفله وقام مع افراد من عائلته بقتله وفصل رأسه عن الجسد - الحلقة ٥٧ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-09
خط أحمر
بغضاً بجاره خطف طفله وقام مع افراد من عائلته بقتله وفصل رأسه عن الجسد - الحلقة ٥٧ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-09
عشرين
الانسداد السياسي يطفئ الشمعة الاولى له - حلقة ٤٤ | 2022
14:00 | 2022-10-09
عشرين
الانسداد السياسي يطفئ الشمعة الاولى له - حلقة ٤٤ | 2022
14:00 | 2022-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-09
لقطات
"مواطن يشكو معاناته: "دمرتوا العراق | ناس وناس
07:00 | 2022-10-09
لقطات
"مواطن يشكو معاناته: "دمرتوا العراق | ناس وناس
07:00 | 2022-10-09
بالمختزل
عام على الأزمة.. رهانات الحل بلا نور والكاظمي يتوارى في الظل - حلقة ٤٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-08
بالمختزل
عام على الأزمة.. رهانات الحل بلا نور والكاظمي يتوارى في الظل - حلقة ٤٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-08
مع محسّد
تشرين المكون! تطرد تشرين الثورة!! - حلقة ٩٠ | الموسم 2
15:00 | 2022-10-07
مع محسّد
تشرين المكون! تطرد تشرين الثورة!! - حلقة ٩٠ | الموسم 2
15:00 | 2022-10-07
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
بعد التحري
خفايا انهيار المختبر الوطني - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
16:30 | 2022-10-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.