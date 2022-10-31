نقابة المهن المصرية توضح حقيقة وفاة عادل إمام

ونفى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الممثل أشرف زكي، الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة حول وفاة "الزعيم" عادل إمام، حيث وصف "زكي" تلك الأنباء بالكاذبة.هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مرة أخرى بأنباء حول وفاة عادل إمام، في حين أن شائعة أمس تزامنت مع حضور ابنه، المخرج رامي إمام فى عزاء المحامى فريد الديب المقام فى دار مناسبات عمر مكرم فى التحرير.وفى سبتمبر الماضي، انتشرت أخبار حول إصابة عادل إمام بمرض "آل زهايمر"، فيما نفى شقيقه المنتج، عصام إمام، كل الشائعات حول تدهور صحة شقيقه عادل، مؤكدا أن "الزعيم بخير وزى الفل".