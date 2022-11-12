حسين فهمي يكشف الوضع الصحي لعادل إمام

وصف النجم حسين فهمي علاقته بالفنان عادل إمام بعلاقة "القط والفار"، مؤكداً أن التضاد بين طريقتهما في التفكير هو السبب في تكرار الخلافات بينهما، وأكد فهمي أن حالة عادل إمام الصحية مطمئنة للغاية، لافتاً إلى تواصله معه بشكل دوري، بنفس الوقت رفض حسين السخرية من صورة زوجته السابقة النجمة ميرفت أمين.



ونفى حسين فهمي، في الجزء الثاني من حواره لبرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، ما تردد عن حدوث خلافات عنيفة بينه وبين عادل في كواليس تصوير فيلمهما الشهير "اللعب مع الكبار"، لافتاً إلى أن علاقة صداقة قوية جداً تجمعه بعادل إمام، ويستمتع بالتعاون معه فنياً.

وأضاف: "أنا وعادل إمام أصحاب جداً وكنا مستمتعين بأعمالنا واحنا إصدقاء عائلياً وبروح له بيته وزوجته وأولاده أصدقائي".

وتابع قائلاً: "عمرنا ما اختلفنا أنا وعادل إمام، واحنا بنحب نلاعب بعض زي القط والفار وبنهزر مع بعض في التصوير باستمرار".

وحول الوضع الصحي لعادل إمام الآن، قال حسين فهمي: "بسأل على عادل إمام، على طول وبكلم رامي ابنه، وهو كويس، وإن شاء الله دايماً كويس، وسبب عدم شغلنا 25 سنة مع بعض لأن مكنش في عمل يجمعنا".



وعلّق حسين فهمي على سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صورة زوجته السابقة الفنانة ميرفت أمين، في عزاء المخرج علي عبد الخالق، قائلاً: "الخط الأحمر في حياتي هو قلة الأدب، وأنا شايف إن كل شخص من حقه يقول وجهة نظره من غير قلة أدب، ويكون عنده ذوق ورُقي في التعامل، والتريند اللي خرج على ميرفت أمين كان سخيف، وهو ده تأثير السوشيال ميديا".