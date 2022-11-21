رغم كونها مسيحية.. هالة صدقي تكشف تفاصيل طلاقها وفقا للشريعة الإسلامية (فيديو)

وكانت محكمة الأسرة في مصر قد قضت بطلاق الفنانة المصرية هالة صدقي من زوجها سامح سامي، وذلك بعد أن حكمت لها سابقا بكل القضايا المتبادلة بينهما.وأوضحت هالة صدقي خلال مداخلة تلفزيونية: "تم تطليقي مدنيًا طبقًا للشريعة الإسلامية وليس كنسيًا.. الزوج حينما يقوم بتغيير الملة نتبع تلقائيًا الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإجراءات الطلاق المدني، وحاليًا لدي الحق في الزواج بآخر دون الانتظار للطلاق الكنسي".وعن احتفالها بالطلاق بإطلاق الزغاريد قالت: "مساعدتي علمتني الزغاريد لكي أحتفل بالطلاق بعد معاناة لسنوات، أنا أعتبر الطلاق الرسمي اليوم بمثابة إجراءات ورقية، الطلاق الفعلي حدث منذ 8 سنوات بعد أن أيقنت استحالة استمرار زواجي".وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها لا تفكر حاليا في الزواج، بسبب أن الزواج عطل مسيرتها الفنية خلال السنوات الماضية، موضحة أنها مشغولة في الفترة الحالية بتصوير دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويعرض في الموسم الرمضاني 2023.وكان قد صدر حكم من محكمة الأسرة بحبس سامح سامي زوج هالة صدقي لمدة عام في دعوى النفقة المرفوعة من زوجته، والبالغة 320 ألف جنيه (ما يعادل أكثر من 20 ألف دولار أمريكي).