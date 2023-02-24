الموت يغيب المخرج المصري تيسير عبود

ونعى عدد من الفنانين المصريين، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، المخرج الرحل، فيما لم تحدد أسرة المخرج أو نقابة المهن السينمائية موعد أو مكان تشييع الجثمان.المخرج المصري تيسير عبود خريج تخصص "تجارة"، إلا أنه برع في عالم الإخراج السينمائي، حيث قدم عشرات الأعمال الدرامية.والمخرج المصري تيسير عبود مواليد 10 تشرين الأول 1944، وحصل على البكالوريوس من كلية التجارة عام 1968، وبرغم اختلاف دراسته إلا أنه برع في عالم الإخراج السينمائي والتلفزيوني وقدم عشرات الأعمال الدرامية.وبدأ المخرج الراحل عمله كمخرج عندما أخرج فيلم "جنون المراهقات" عام 1972 بطولة الفنانين محمد عوض ونبيلة عبيد والفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، ثم توالت الأعمال.ومن أبرز أعماله في السينما إخراج أفلام: "ليالي لن تعود" عام 1974 بطولة نور الشريف وناهد شريف وبوسي، و"من بلا خطيئة" عام 1978، بطولة ناهد شريف وسمير صبري وهالة فاخر، و"اللصوص" عام 1980 لمحمود ياسين وناهد شيرين وغسان مطر.وفي الدراما التلفزيونية، قدم المخرج الراحل عشرات المسلسلات أبرزها مسلسل "كلمات" عام 1999 بطولة حسين فهمي وإيمان، "دموع في نهر الحب" عام 2009 لمصطفى فهمي وخالد زكي، و"رحيل مع الشمس" عام 2010 بطولة سماح أنور وريهام عبد الغفور.وكان مسلسل "بفعل فاعل" الذي عرض عام 2012 شاهدا على آخر أعمال المخرج الراحل عبود، وكان من بطولة تيسير فهمي، وياسر جلال، وتامر هجرس.