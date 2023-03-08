بنات كريستيانو رونالدو يتحدثن اللغة العربية (فيديو)

🎥 #فيديو | يبدو أن أطفال الأسطورة #كريستيانو_رونالدو @Cristiano #CR7𓃵 تأقلموا سريعا مع الحياة في السعودية 🇸🇦@GeorginaGuez تنشر فيديو عبر انستقرام لأطفال كريستيانو رونالدو وهو يتعلمون اللغة العربية 👏🤩 #عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/QKLjKzF33X
— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) March 7, 2023
🎥 #فيديو | يبدو أن أطفال الأسطورة #كريستيانو_رونالدو @Cristiano #CR7𓃵 تأقلموا سريعا مع الحياة في السعودية 🇸🇦@GeorginaGuez تنشر فيديو عبر انستقرام لأطفال كريستيانو رونالدو وهو يتعلمون اللغة العربية 👏🤩 #عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/QKLjKzF33X