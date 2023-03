روسيا تُفشل خطط توم كروز.. قصة أول فيلم طويل في الفضاء: "التحدي" (فيديو)

صحيفة The Times البريطانية قالت، إن "أحداث الفيلم الروسي تدور حول فريق من سبعة جراحين أُرسلوا إلى الفضاء، لإجراء عملية جراحية لرائد فضاء فقد وعيه أثناء وجوده في محطة الفضاء الدولية (ISS)".يسلط الإعلان التشويقي الضوء على جَرَّاحة قلبٍ وأوعيةٍ دمويةٍ تدعى "زينيا"، وتؤدي دورها الممثلة الروسية جوليا بيريسيلد، بينما تكافح كي يعترف بها الرجال الأبطال من حولها، الذين يخبرها أحدهم بأن "الفضاء ليس للنساء".من المتوقع أن يبدأ عرض فيلم The Challenge في 20 أبريل/نيسان 2023، وقد بلغت ميزانية الفيلم حوالي 1.115 مليار روبل روسي (حوالي 14.64 مليون دولار).الصحيفة البريطانية قالت: "يبدو أن صناع الفيلم سوف يتوجب عليهم أن يكونوا حريصين في صياغتهم للقب "أول" فيلم في الفضاء"، وأشارت إلى أن فيلم الخيال العلمي السوفييتي Return from Orbit عام 1984، تضمن هو الآخر لقطات في الفضاء في محطة الفضاء السوفيتية السابقة "ساليوت 7".لكن فيلم The Challenge سيكون المرة الأولى التي تسافر فيها بطلة الفيلم والمخرج إلى الفضاء من أجل المشاركة في تصوير الفيلم.