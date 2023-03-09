روسيا تُفشل خطط توم كروز.. قصة أول فيلم طويل في الفضاء: "التحدي" (فيديو)

السومرية نيوز - فن



عرضت روسيا إعلاناً تشويقياً لـ"أول فيلم روائي طويل يُصور في الفضاء"، لتحقق بذلك انتصاراً على مشروع النجم الأمريكي، توم كروز، الذي كان يهدف إلى نيل هذا اللقب، ومن المتوقع أن يتم عرض الفيلم الذي يحمل عنوان The Challenge (التحدي) في الشهر المقبل







يسلط الإعلان التشويقي الضوء على جَرَّاحة قلبٍ وأوعيةٍ دمويةٍ تدعى "زينيا"، وتؤدي دورها الممثلة الروسية جوليا بيريسيلد، بينما تكافح كي يعترف بها الرجال الأبطال من حولها، الذين يخبرها أحدهم بأن "الفضاء ليس للنساء".



من المتوقع أن يبدأ عرض فيلم The Challenge في 20 أبريل/نيسان 2023، وقد بلغت ميزانية الفيلم حوالي 1.115 مليار روبل روسي (حوالي 14.64 مليون دولار).



الصحيفة البريطانية قالت: "يبدو أن صناع الفيلم سوف يتوجب عليهم أن يكونوا حريصين في صياغتهم للقب "أول" فيلم في الفضاء"، وأشارت إلى أن فيلم الخيال العلمي السوفييتي Return from Orbit عام 1984، تضمن هو الآخر لقطات في الفضاء في محطة الفضاء السوفيتية السابقة "ساليوت 7".



لكن فيلم The Challenge سيكون المرة الأولى التي تسافر فيها بطلة الفيلم والمخرج إلى الفضاء من أجل المشاركة في تصوير الفيلم. صحيفة The Times البريطانية قالت، إن "أحداث الفيلم الروسي تدور حول فريق من سبعة جراحين أُرسلوا إلى الفضاء، لإجراء عملية جراحية لرائد فضاء فقد وعيه أثناء وجوده في محطة الفضاء الدولية (ISS)".يسلط الإعلان التشويقي الضوء على جَرَّاحة قلبٍ وأوعيةٍ دمويةٍ تدعى "زينيا"، وتؤدي دورها الممثلة الروسية جوليا بيريسيلد، بينما تكافح كي يعترف بها الرجال الأبطال من حولها، الذين يخبرها أحدهم بأن "الفضاء ليس للنساء".من المتوقع أن يبدأ عرض فيلم The Challenge في 20 أبريل/نيسان 2023، وقد بلغت ميزانية الفيلم حوالي 1.115 مليار روبل روسي (حوالي 14.64 مليون دولار).الصحيفة البريطانية قالت: "يبدو أن صناع الفيلم سوف يتوجب عليهم أن يكونوا حريصين في صياغتهم للقب "أول" فيلم في الفضاء"، وأشارت إلى أن فيلم الخيال العلمي السوفييتي Return from Orbit عام 1984، تضمن هو الآخر لقطات في الفضاء في محطة الفضاء السوفيتية السابقة "ساليوت 7".لكن فيلم The Challenge سيكون المرة الأولى التي تسافر فيها بطلة الفيلم والمخرج إلى الفضاء من أجل المشاركة في تصوير الفيلم.







قبل أشهر قليلة من ظهور إعلانات في روسيا تبحث عن ممثلة تقوم بدور البطولة في فيلم حول الفضاء، كان النقاب قد كُشف عن خطط الممثل الأمريكي كروز، والمخرج الأمريكي دوغ ليمان، لزيارة محطة الفضاء الدولية، وتصوير فيلم مع شركة "سبيس إكس" ووكالة "ناسا".



صُورت لقطات الفيلم الروسي في محطة الفضاء الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أي قبل 4 أشهر من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك في إطار مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الاتحادية الروسية روسكوزموس والقناة الأولى الروسية، التي تعد القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسية في البلاد.



تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن الممثلة الروسية جوليا، والمخرج الروسي كليم شيبينكو، ورائد الفضاء أنطون شكابليروف، انطلقوا على متن الرحلة الفضائية سايوز إم إس 19 من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان الذي تستأجره روسيا.



أعلنت روسيا منذ ذلك الحين أنها سوف تترك محطة الفضاء الدولية كلياً وتؤسس موقعها المداري الخاص الذي سوف تسميه Ross، وأشار القومي المتشدد دميتري روغوزين، المدير العام السابق لوكالة روسكوزموس للفضاء، إلى أن محطة الفضاء الجديدة سوف تكون ذات استخدامات عسكرية.



كانت الوكالة قد نشرت، في يوليو/تموز 2022، صوراً لروادها الفضائيين بينما يحملون أعلاماً للانفصاليين في المنطقتين الأوكرانيتين اللتين تحتلهما روسيا، دونيتسك ولوغانسك، ولكن رغم سيل العقوبات المفروضة على الأرض، ظلت البعثات الفضائية في حالة تعاون، واستأنفت وكالة ناسا الأمريكية ووكالة روسكوزموس الروسية عملياتهما في سبتمبر/أيلول 2022.



وتجدر الإشارة إلى أن رائدة الفضاء الوحيدة التي تعمل بالفعل في وكالة روسكوزموس، آنا كيكينا، موجودة الآن في الفضاء بعد أن انطلقت إلى هناك بفضل شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2022.