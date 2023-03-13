أول تعليق من زوجة حسن شاكوش بعد سجودها بفستان الزفاف (فيديو)

👰 ريم طارق، عروس #حسن_شاكوش، ترد على الانتقادات التي وجهت لها من #رضوى_الشربيني ورواد التواصل الاجتماعي، بسبب لقطة سجودها شكرا لله في حفل زفافها..
تابعوا اللقاء معها في ET بالعربي 👇https://t.co/Ip0NTnVJok pic.twitter.com/OXHpdjXoDH
— ET بالعربي (@ETbilArabi) March 12, 2023
👰 ريم طارق، عروس #حسن_شاكوش، ترد على الانتقادات التي وجهت لها من #رضوى_الشربيني ورواد التواصل الاجتماعي، بسبب لقطة سجودها شكرا لله في حفل زفافها..
تابعوا اللقاء معها في ET بالعربي 👇https://t.co/Ip0NTnVJok pic.twitter.com/OXHpdjXoDH