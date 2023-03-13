أول تعليق من زوجة حسن شاكوش بعد سجودها بفستان الزفاف (فيديو)

كشفت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، مطرب المهرجانات المصري، سر سجودها بفستان الزفاف أثناء حفل زواجها، أمام جميع المدعوين.



وقالت زوجة حسن شاكوش، في تصريح لوكالات إنها لم تكن تبحث عن التريند عندما فعلت ذلك، مضيفة: "مفيش حد يقدر يضحك على ربنا، ودي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا".



وأضافت: "أنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني".



وتابعت: "إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة، ومن 10 سنين ماشفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني، حسن عندي حاجة كبيرة أوي، هو بالنسبة لي رهبة".