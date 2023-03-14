من بينهم عادل إمام ويحيى الفخراني.. فنانون خارج منافسة رمضان 2023

- عادل إمامللعام الثالث توالي، قرر الفنان عادل إمام، ألا يخوض المنافسة، حيث كان آخر مسلسل له "فلانتنيو" الذي قدمه في العام 2020، وكشف نجله المخرج رامي إمام، عن سبب هذا الغياب، خلال تصريحات تلفزيونية له، إذ قال إن والده في حاجة للراحة، ولم يجد النص الذي يشجعه على التراجع عن هذا القرار.- كريم عبد العزيزالفنان كريم عبد العزيز، شوق جمهوره، لمسلسل يحمل عنوان "الحشاشين" كان سيجسد من خلاله شخصية زعيم جماعة الحشاشين، لكنه أعلن عن خروجه من المنافسة، بسبب ضخامة الإنتاج وحاجته لوقت طويل في التحضير له.- أحمد عزأيضاً الفنان أحمد عز، قرر ألا يخوض المنافسة الرمضانية هذا العام، بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، بمسلسله "الاختيار 3"، وأرجع سبب ذلك لتركيزه في التحضير لأكثر من عمل سينمائي هذه الفترة.- يحيى الفخرانيخرج من المنافسة الرمضانية، أيضاً للعام الثاني توالي، يحيى الفخراني، حيث قدم في العام قبل الماضي، مسلسلاً بعنوان "نجيب زاهي زركش"، لكنه أعلن رسمياً، عن أنه لن يخوض السباق هذا العام.- إلهام شاهينالفنانة إلهام شاهين، كانت قد نجحت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "بطلوع الروح" الذي رصد قصصاً من داخل تنظيم "داعش" حول تجنيد السيدات، لكنها أعلنت هذا العام عن أنها لا تفضل التكنيك المتبع من صناع المسلسلات، وهو عدم كتابة النص كاملاً، قبل تصوير المسلسل، لكنها تفضل أن تطلع على النص كاملاً قبل الشروع في العمل.- هاني سلامةوكان من المفترض أن يخوض الفنان هاني سلامة، السباق بمسلسل يحمل عنوان "11 سبتمبر"، لكن الجهة المنتجة للعمل أعلنت عن خروجه من السباق في وقت مبكر، من دون الكشف عن سبب ذلك القرار.- يوسف الشريفوأخيراً، الفنان يوسف الشريف، كان من المفترض أن يخوض المنافسة بمسلسل من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، لكن تم تأجيل العمل، ولم يتم الكشف عن تفاصيله أو طبيعة قصته.