بعد حصوله على جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر.. ما هو فيلم The Whale وقصته؟

تم عرض فيلم The Whale لأول مرة في مهرجان فينيسيا، ونال إعجاب الجمهور. وحقق إيرادات، وصلت إلى 35 مليونا و987 ألف دولار بشباك التذاكر منذ طرح الفيلم يوم 9 ديسمبر 2022 الماضي.تدور أحداث فيلم The Whale حول مدرس لغة إنجليزية منعزل، وقام بتمثيل هذا الدور النجم بريندان فريزر، ويبلغ وزنه 600 كيلو، يعاني من السمنة المفرطة، قعيد على كرسي متحرك، ويواجه بعض العقبات، ويحاول إعادة التواصل مع ابنته المراهقة للحصول على فرصة أخيرة في الحياة لإصلاح كل شيء.يعد فيلم The Whale من بطولة الممثل الأمريكي "بريندان فريزر"، وحصل من خلال دوره في هذا الفيلم على جائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023.شارك في فيلم The Whale عدد كبير من نجوم هوليوود، التي من بينهم "سادي سينك، هونج تشاو، تاي سيمبكينز، سامانثا مورتون، جيسي سينك، ساتيا سريدهاران".حصل فيلم The Whale على جائزتين في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، وهم كالأتي أفضل ممثل بدور رئيسي، وأفضل مكياج وتصفيف شعر، بعد أن نجحوا في تحويل بريندان فريزر إلى تشارلي، شخص مكتئب صاحب جسد ممتلئ.قال الممثل الأمريكي بريندان فريزر، بعد أن حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Whale في حفل الأوسكار 2023: "أنا ممتن للمخرج دارين أرونوفسكي لإعطائي حبل نجاة إبداعي ونقلني على متن هذه السفينة الجيدة".وأضاف بريندان فريزر: أني قد بدأت في هذا العمل منذ 30 عام، لم تكن الأمور سهلة بالنسبة لي، ولكن كان هناك تسهيلات لم أكن أقدرها في ذلك الوقت حتى توقفت لفترة، وذلك وفقا لما نشره موقع "فارايتي".أُقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 في نسخته الـ95 أمس الأحد 12 مارس 2023 في مدينة لوس انجلوس بـ الولايات المتحدة الامريكية.يحصل على جوائز الأوسكار 2023 كل من يقدم شيء مميزا في عالم السينما من "أفلام، تمثيل، إخراج، أغاني، تصوير، سيناريو، مكياج، موسيقى، صوت"، وتنجح، وتنال رضا الجمهور بشكل كبير خلال هذا العام.