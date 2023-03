بينهم "أفاتار".. 15 فيلماً تجاوزت إيراداتها مليار دولار في شباك التذاكر

وبات فيلم "أفاتار: طريق الماء" يحتل المرتبة الثالثة عشرة بإجمالي إيرادات عالمية تزيد عن 1.4 مليار دولار. وهو إنجاز مثير للإعجاب لجزء ثانٍ لم يمر على عرضه في صالات السينما سوى أقل من ثلاثة أسابيع، والذي يُعرَض لأول مرة بعد 13 عاماً من الجزء الأول.ويحتاج أي فيلم إلى كسب 1.5 مليار دولار أخرى أو ما يقرب من ذلك، إذا كان يأمل في إزاحة الجزء الأول من "أفاتار- Avatar" إنتاج 2009 من صدارة هذه القائمة.ولم يكن فيلم أفاتار: طريق الماء" في جزئه الثاني، الوحيد الذي انضمّ إلى قائمة الأفلام التي تجاوزت عتبة المليار دولار، فقد حصل فيلمان آخران في عام 2022 على تذكرة دخول لهذا النادي، ويعد كلاهما أيضاً تتمة لأفلام شهيرة جداً؛ وهما "السلاح الأمثل: مافريك Top Gun: Maverick"، الذي غاب عن العشرة الأوائل بنقطة واحدة، و"العالم الجوراسي: الهيمنة Jurassic World Dominion"، الذي يحتل المركز الأخير.تنتمي الأفلام التي حققت إيرادات تفوق مليار دولار في شباك التذاكر إلى نادٍ حصري جداً، الذي لا يضم حتى الآن سوى 51 عضواً فقط.وكان الفيلم الأول الذي حصل على هذا الإنجاز هو فيلم تيتانيك، الذي عرض سنة 1997، حيث كان إجمالي شباك التذاكر بمليارات الدولارات هو الأول من نوعه، ومنذ فيلم تيتانيك، حققت العديد من الأفلام إيرادات تفوق مليار دولار في شباك التذاكر.وفي الواقع، تستمد معظم هذه الأفلام الناجحة التي تجاوزت عتبة المليار دولار في شباك التذاكر قصصها من ملكيات فكرية موجودة بالفعل. وهي إما عبارة عن تتمة مباشرة؛ مثل فيلم "ملكة الثلج الجزء الثاني Frozen II" لعام 2019، و"حرب النجوم الجزء السابع: القوة تنهض- Star Wars Episode VII: The Force Awakens" لعام 2015، أو إعادة إنتاج في صورة حركة حية؛ مثل "الأسد الملك- The Lion King" إنتاج 2019، و"الجميلة والوحش- Beauty and the Beast" إنتاج 2017، أو مقتبسات من روايات محبوبة، منها "هاري بوتر وحجر الساحر- Harry Potter and the Sorcerer's Stone" لعام 2001، و"الهوبيت- The Hobbit" لعام 2012، وبالطبع الكثير من أفلام الأبطال الخارقين.وتأتي الاستثناءات الملحوظة لهذه القاعدة بشكل أساسي من المخرج جيمس كاميرون، بما في ذلك أفلام أفاتار المذكور أعلاه، وفيلم تيتانيك الضخم الذي لا يموت، لعام 1997، التي حققت أرباحاً تصل إلى 2.2 مليار دولار. ودخل إلى القائمة أيضاً "زوتوبيا- Zootopia" من إنتاج شركة ديزني.وفقاً لموقع Mental Floss الأمريكي، فقد احتلّ فيلم "أفاتار: طريق الماء- Avatar: The Way of Water" المرتبة الـ13 في قائمة الأفلام التي حققت إيرادات تفوق مليار دولار في شباك التذاكر، وفيما يلي قائمة من 15 فيلماً تجاوزت إيراداتها مليار دولار في شباك التذاكر، وكانت إيراداتها هي الأعلى في التاريخ.*"أفاتار- Avatar" إنتاج عام 2009، بإجمالي إيرادات 2 مليار و922 مليوناً و917 ألفاً و914 دولاراً.*"المنتقمون: نهاية اللعبة Avengers: Endgame" إنتاج 2019، بإجمالي إيرادات 2 مليار و797 مليوناً و501 ألف و328 دولاراً.*"تيتانيك- Titanic" إنتاج 1997، بإجمالي إيرادات 2 مليار و201 مليون و647 ألفاً و264 دولاراً.*"حرب النجوم الجزء السابع: القوة تنهض- Star Wars Episode VII: The Force Awakens" إنتاج 2015، بإجمالي إيرادات 2 مليار و69 مليوناً و521 ألفاً و700 دولار.*"المنتقمون: حرب اللانهاية -Avengers: Infinity War"، إنتاج 2018، بإجمالي إيرادات 2 مليار و48 مليوناً و359 ألفاً و754 دولاراً.*"سبايدرمان: لا عودة للديار- Spider-Man: No Way Home"، إنتاج 2021، بإجمالي إيرادات مليار و916 مليوناً و306 آلاف و995 دولاراً.*"العالم الجوراسي- Jurassic World"، إنتاج 2015، بإجمالي إيرادات مليار و671 مليوناً و537 ألفاً و444 دولاراً.*"الأسد الملك- The Lion King"، إنتاج عام 2019، بإجمالي إيرادات مليار و663 مليوناً و75 ألفاً و401 دولار.*"المنتقمون- Avengers" إنتاج 2012، بإجمالي إيرادات مليار و518 مليوناً و815 ألفاً و515 دولاراً.*"الغاضب 7- Furious 7″، إنتاج 2015، بإجمالي إيرادات مليار و515 مليوناً و341 ألفاً و399 دولاراً.*"السلاح الأمثل: مافريك Top Gun: Maverick"، إنتاج 2022، بإجمالي إيرادات مليار و488 مليوناً و732 ألفاً و821 دولاراً.*"ملكة الثلج الجزء الثاني Frozen II" إنتاج 2019، بإجمالي إيرادات مليار و450 مليوناً و26 ألفاً و933 دولاراً.*"أفاتار: طريق الماء- Avatar: The Way of Water" إنتاج 2022، بإجمالي إيرادات مليار و443 مليوناً و938 ألفاً و691 دولاراً.*"المنتقمون: عصر ألترون- Avengers: Age of Ultron"، إنتاج عام 2015، بإجمالي إيرادات مليار و402 مليون و809 آلاف و540 دولاراً.*"النمر الأسود- Black Panther"، إنتاج عام 2018، بإجمالي إيرادات مليار و382 مليوناً و248 ألفاً و826 دولاراً.