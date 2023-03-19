غادة عبد الرازق تقلد كيم كارداشيان (صور)

وقالت في منشور عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، إنّها تحاول استغلال شكلها بعد العودة من تصوير أعمالها الفنية، لالتقاط صور "سيلفي" جميلة ولكنها تفشل دائماً.غادة عبد الرازق نشرت صورا وعلقت: "دي حالتي لما دائماً أرجع من التصوير وأحس أن شكلي حلو أهري نفسي تصوير على أمل أطلع بصور شكلها حلو زي كيم كارداشيان في الحمام ومافيش فايدة".وتفاعل مع الصور النجمات ليلى زاهر وسلمى أبوضيف وإيمي طلعت زكريا وجاءت أغلب التعليقات من نجمات الفن بكلمة واحدة وهي "قمر". وعلقت الإعلامية السعودية لجين عمران: "حلوة في كل حالاتك وزي القمر".