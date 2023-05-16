ملكات جمال العالم في مصر (صور)

وتفقدت المشاركات مشروع طريق الكباش، وكذلك شاهدن ترميم الكباش الموجودة في الصالة الأولى، بجانب أعمال التطوير والترميم في صالة الأعمدة الكبرى، بجانب جولة في قدس الأقداس بالمعبد، والمعابد المختلفة والمقاصير الملكية فيه.وخلال تواجدهن في الكرنك زرن منطقة البحيرة المقدسة وطفن حول الجعران المقدس وقمن بالتقاط الصور التذكارية في جميع مناطق المعبد وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.