ردود أفعال النجمات مع تصريحات شيرين عبد الوهاب الاخيرة (صور)

حديث ملكة المشاعر شيرين عبد الوهاب عن نجمتنا نانسي عجرم 🤩! pic.twitter.com/LVMa7YdAWE
— Nancy Art (@NancyAjramArt) May 22, 2023
حديث ملكة المشاعر شيرين عبد الوهاب عن نجمتنا نانسي عجرم 🤩! pic.twitter.com/LVMa7YdAWE
شيرين بتعرفي انك بالقلب دايمًا ومحبتي إلك كبيرة..
ومن زمان! @sherine https://t.co/WS9Ag4Z41S
— Nancy Ajram (@NancyAjram) May 23, 2023
شيرين بتعرفي انك بالقلب دايمًا ومحبتي إلك كبيرة..
ومن زمان! @sherine https://t.co/WS9Ag4Z41S
No hard feelings though 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GqBWf51A90
— Elissa (@elissakh) May 23, 2023
No hard feelings though 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GqBWf51A90
انتِ اللي قلبك حلو يا شيرين والناس الطيبة يلي متلك منحطّها بقلبنا ❤️ https://t.co/CA2hJWhc7o
— Najwa Karam (@najwakaram) May 22, 2023
انتِ اللي قلبك حلو يا شيرين والناس الطيبة يلي متلك منحطّها بقلبنا ❤️ https://t.co/CA2hJWhc7o
- كارمن سليمان
ردت الفنانة كارمن سليمان على تصريح الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي وصفتها فيه بأنها مشروع نجمة.
وأعادت كارمن نشر فيديو للقاء شيرين عبد الوهاب ببرنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" وهي تتحدث عن عنها، وعلقت عليه كاتبة: يا شيرين انتي أجمل بكتير يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا.
وكانت شيرين عبد الوهاب تحدثت عن كارمن سليمان في البرنامج قائلة: "كارمن مشروع نجمة لكن أنا عاوزاها تخرج من عباءة أنغام وتعمل حاجة خاصة بيها".
يا شيرين انتي أجمل بكتير يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا ❤️❤️ #شيرين_عبد_الوهاب @sherine pic.twitter.com/Ur6X9dWXC4
— كارمن سليمان (@CarmenSoliman) May 23, 2023
يا شيرين انتي أجمل بكتير يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا ❤️❤️ #شيرين_عبد_الوهاب @sherine pic.twitter.com/Ur6X9dWXC4