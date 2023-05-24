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ردود أفعال النجمات مع تصريحات شيرين عبد الوهاب الاخيرة (صور)

فن وثقافة

2023-05-24 | 04:17
ردود أفعال النجمات مع تصريحات شيرين عبد الوهاب الاخيرة (صور)
459 مشاهدة

السومرية نيوز- فن وثقافة

تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الرسائل التي وجهتها لعدد من نجمات ومشاهير الوطن العربي، خلال حلولها ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" مع الإعلامي هشام الهويش.

ومن أبرز النجمات اللاتي وجهت لهن شيرين رسائل في البرنامج نانسي عجرم، نجوى كرم، نوال الزغبي، إليسا، حيث كشفت عن مزايا وعيوب كل واحدة، إلا أن هؤلاء النجمات قررن الرد على شيرين عبد الوهاب من خلال صفحاتهم الرسمية على "تويتر".

- نوال الزغبي
اكتفت الفنانة نوال الزغبي بإعادة نشر تصريحات شيرين عبد الوهاب عنها عبر صفحتها على "تويتر" دون كتابة أي تعليق ترد من خلاله على ما قالته شيرين.

وقالت شيرين في تصريحاتها عن نوال الزغبي.. "نوال الزغبي دي عنوان الشياكة والثقة في النفس والجمال، لكن مبحبش فيها إني كنت زمان بسمع إنها صعب أي حد يسلم عليها، بس أعتقد دلوقتي مبقتش كدا"


- نانسي عجرم
حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الرد على تصريحات شيرين عبد الوهاب بعد أن وصفتها الاخيرة بـ "الجميلة"، إلى جانب الكشف عن مميزات نانسي أبرزها أنها لا تتحدث عن أحد بصورة "سيئة"، ولكن عيبها الوحيد بحسب شيرين أنها لا تتواصل معها سواء من بعيد أو من قريب... وتحدثت عبد الوهاب قائلة: "نانسي عجرم جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت على حد وحش، لكن عيبها إنها مش بتسأل عليا خالص".
لتقوم نانسي بإعادة نشر رسالة شيرين لها عبر حسابها على "تويتر".. معلقة "شيرين بتعرفي أنك بالقلب دايمًا ومحبتي إلك كبيرة".
- إليسا
ردَّت الفنانة اللبنانية إليسا على الجدل القائم حول انتقاد زميلتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لها بشأن طريقة تعاملها مع جمهورها.

وأكَّدت إليسا أن لا مشاعر حقد تكنها لشيرين على الإطلاق، إذ شاركت صورتين مركبتين، تظهر في إحداها واقفةً على خشبة المسرح في حالة من السعادة، كتب فوقها عبارة: "كيف يرى الناس إليسا على خشبة المسرح"، وعلى الجانب الآخرى صورة أخرى لفتاة تحمل "شيك" في يدها، وعلِّق فوقها بعبارة: "كيف ترى شيرين إليسا".

وأرفقت الفنانة الصورة بتعليق، كتبت فيه: "لا ضغينة".
- نجوى كرم
أعربت الفنانة نجوى كرم عن سعادتها بما قالته شيرين عبد الوهاب عنها، خاصة وأن الأخيرة أشادت بشخصيتها وبالصفات الرائعة التي تتمتع بها نجوى كرم.. قائلة عنها "نجوى كرم الثقل كله، والجمال والشياكة، بحبها وقلبها جميل، ومبتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها".
لتقرر نجوى كرم نشر مقطع فيديو من حديث شيرين عنها عبر حسابها على تويتر، وترفق به تعليقاً جاء كالتالي.. "انتِ اللي قلبك حلو يا شيرين والناس الطيبة يلي متلك منحطّها بقلبنا".

-        كارمن سليمان

ردت الفنانة كارمن سليمان على تصريح الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي وصفتها فيه بأنها مشروع نجمة.

وأعادت كارمن نشر فيديو للقاء شيرين عبد الوهاب ببرنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" وهي تتحدث عن عنها، وعلقت عليه كاتبة: يا شيرين انتي أجمل بكتير يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا.

وكانت شيرين عبد الوهاب تحدثت عن كارمن سليمان في البرنامج قائلة: "كارمن مشروع نجمة لكن أنا عاوزاها تخرج من عباءة أنغام وتعمل حاجة خاصة بيها".



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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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