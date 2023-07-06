موقع مختص يضع الفنان اياد راضي في موقف "محرج".. ماذا قال عن مواقع التواصل؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المقولة المتداولة ليست من تأليف الممثل العراقي اياد راضي كما تم الادعاء، حيث شاركها عبر قصة (ستوري) حسابه على الانستغرام مختتمًا إياها باسم الكاتب الكندي (آلان دونو)، أيضًا عمل بعض رواد التواصل الاجتماعي بنقل الخبر على أن الفنان اقتبس المقولة من كتاب "نظام التفاهة" للكاتب (دونو)، ولكن بعد الاطلاع على الكتاب بشكل كامل، تبيّن أن الكاتب لم يذكر نص أو عبارة مماثلة ومطابقة لما تم نسبهُ إليه.وتابعت، "أن العبارة التي تبدأ بجملة "مواقع التواصل نجحت في ترميز التافهين..."، تم نسبها للممثل العراقي وللكاتب الكندي دون أن يقم بتأليفها أيً منهما".