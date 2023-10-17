العراقية هدى قطان ترد على إسرائيلية قاطعت منتجاتها

وكانت الفتاة علقت على أحد منشورات هدى الداعمة للقضية الفلسطينية، وقالت الفتاة "أعتقد أن مقاطعة منتجاتك هي أفضل طريقة لخفض أسهم شركتك"، لترد عليها هدى قائلة:"لا أحتاج إلى أموال لطخت بالدم".وفي وقت سابق، أعلنت هدى قطان دعمها الكامل لفلسطين وذلك من خلال نشر صور ومقاطع فيديو للأعمال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستغرام.