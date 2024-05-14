وأوضح النقيب في تصريحات تلفزيونية أنه في بعض الأحيان يكون الفنان عادل إمام هو من يبادر بالاتصال به، ويسأله عن صحته ويطمئن عليه ويوصيه خيرا ببقية زملائه الفنانين.وتوجه النقيب بالتهنئة لزعيم الفن العربي في عيد ميلاده الـ 84، قائلاً إن "من أراد أن يتعرف على تاريخ مصر الحديث، فليشاهد أفلام عادل إمام".ولفت إلى أن إمام يحظى بشهرة عالمية وأنه من الأسماء القليلة التي صنعت لنفسها تاريخا مميزا، معربا عن أمنيته بتنظيم احتفالية ضخمة تليق باسم الزعيم بمناسبة عيد ميلاده هذا العام.