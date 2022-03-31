بايدن يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا (فيديو)

JUST NOW: President Biden receives his second COVID-19 booster shot, after the FDA approved second booster shots for adults age 50 and older. pic.twitter.com/NxDsPRxNxL — CBS News (@CBSNews) March 30, 2022

وكان الرئيس البالغ 79 عاما تلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" في ديسمبر 2020 والثانية في يناير 2021 ثم أول جرعة معززة في نهاية سبتمبر.ويطبق بذلك فورا قرار إدارة الغذاء والدواء على إعطاء جرعة رابعة من لقاح "فايزر- بايونتيك" أو "مودرنا" المضادين لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وذلك بعد أربعة أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استقر فيه عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة بعد انخفاضها لأسابيع، وفيما حذرت السلطات من بوادر موجة جديدة تتعلق بالطفرة الثانية من المتحورة "أوميكرون" (BA.2)، وهي معدية أكثر بنسبة 30 بالمئة ولكنها ليست أكثر خطورة.ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تلقى 45٪ فقط من الأمريكيين جرعة معززة.وحسب جامعة "جونز هوبكنز"، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الوباء يبلغ 80 مليون إصابة، فيما توفي أكثر من 978000 أمريكي نتيجة مضاعفات الفيروس.