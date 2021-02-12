صحة كردستان تعلن اصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في أقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في بيان لها حصلت السومرية نيوز على نسخة منه إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 98 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 106817".

وكانت الإصابات الجديدة موزعة على هذا النحو: "23 أربيل، 32 السليمانية، 42 دهوك، 1 كرميان".



وأضافت الوزارة، انه "تم تسجيل 3حالات وفاة خلال اليوم ليرتفع مجمل أعداد الوفيات في عموم مناطق الأقليم الى 3495"، مشيرتا الى أن "99 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 102140".