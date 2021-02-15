صحة الكرخ تعلن تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، تفاصيل اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.





ابو دشير------------- 20

ابو غريب ------------21

الاسكان--------------9

الأعلام---------------21

البياع---------------21

التاجي---------------18

التراث----------------5

الحرية--------------29

الدورة---------------31

الدولعي---------------2

الرحمانية------------- 10

السيدية-------------- 22

الشالجية -------------22

الشرطه الخامسة--------1

الشعلة ---------------42

الصالحية------------- 10

الطارمية --------------8

العامرية-------------- 22

العطيفية--------------11

العلاوي ---------------6

الغزالية--------------- 23

القادسية --------------10

الكاظمية------------- 28

اللطيفية---------------1

المحمودية------------22

المنصور --------------46

المواصلات------------5

الوشاش---------------8

اليرموك-------------- 19

اليوسفية-------------- 5

جكوك----------------3

حي الجامعة-----------21

حي الجهاد------------35

حي الخضراء---------- 12

حي العامل------------29

حي العدل -------------26

حي الفرات-------------7

سبع البور---------------7

سويب------------------7

شارع حيفا--------------7

كرادة مريم---------------11

سكنة جانب الرصافة-------9

محافظة واسط------------1

الشفاء:

372

الوفيات:

3 وبلغ عدد الاصابات (673 )موزعة كالآتي:ابو دشير------------- 20ابو غريب ------------21الاسكان--------------9الأعلام---------------21البياع---------------21التاجي---------------18التراث----------------5الحرية--------------29الدورة---------------31الدولعي---------------2الرحمانية------------- 10السيدية-------------- 22الشالجية -------------22الشرطه الخامسة--------1الشعلة ---------------42الصالحية------------- 10الطارمية --------------8العامرية-------------- 22العطيفية--------------11العلاوي ---------------6الغزالية--------------- 23القادسية --------------10الكاظمية------------- 28اللطيفية---------------1المحمودية------------22المنصور --------------46المواصلات------------5الوشاش---------------8اليرموك-------------- 19اليوسفية-------------- 5جكوك----------------3حي الجامعة-----------21حي الجهاد------------35حي الخضراء---------- 12حي العامل------------29حي العدل -------------26حي الفرات-------------7سبع البور---------------7سويب------------------7شارع حيفا--------------7كرادة مريم---------------11سكنة جانب الرصافة-------9محافظة واسط------------1الشفاء:372الوفيات: