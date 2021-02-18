منها الدوام الرسمي.. جملة قرارات للحد من زيادة الاصابات بكورونا في ميسان

اصدر محافظ ميسان علي داود لازم، جملة قرارات للحد من زيادة الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وبحسب الوثيقة، قال المحافظ انه "بناء على جاء بمقررات الاجتماع الخامس والعشرون لخلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية

المشكلة بموجب أمرنا الاداري تقرر ما يلي:

- تكون نسبة الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية 50% كحد اعلى لغاية نهاية شهر شباط.

- على مديرية شرطة محافظة ميسان منع اقامة الفعاليات الاجتماعية (الاعراس، مجالس الفاتحة)

- على مديرية منفذ السيب الحدودي الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا بالصحة والسلامة

- غلق المقاهي والكوفيات الغير مرخصة حصرا وتشديد على المقاهي المرخصة بالالتزام بالاجراءات الوقائية

- على الجهات المختصة متابعة عمل المولات والاسواق التجارية

- على مديرية شرطة ميسان متابعة السيطرات الخارجية والتشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية ومحاسبة المقصرين.