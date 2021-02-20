مرور ذي قار تعلن احصائية الغرامات لليوم الاول من الحظر

اعلنت مديرية مرور ذي قار، اليوم السبت، عن تسجيلها اكثر من 180 غرامة وحجز 22 مركبة لمخالفتها ضوابط لجنة الصحة والسلامة.

وقال مدير المرور العميد فاضل الزركاني للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية المنتشرة في عموم مدن المحافظة عملت على تطبيق فرض الحظر من خلال فرض غرامات مالية وحجز المركبات المخالفة للتعليمات".

واشار الى ان "عدد الغرامات التي تم فرضها في اليوم الاول بلغت 189 غرامة بواقع 100 الف لكل غرامة وتتضمن وجود اعداد ركاب اكثر مما اقرته لجنة الصحة، بالاضافة الى ذلك تم حجز 22 مركبة لمخالفتها التعليمات من خلال عدم وجود اي استثناء لصاحب المركبة".