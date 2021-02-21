ارتفاع اصابات كورونا في ذي قار خلال الـ 24 ساعة الماضية

افاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاحد، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان نتائج التحليل المختبري اظهرت تسجيل 264 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 59 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، واضاف ان المؤسسات الصحية في المحافظة اجرت 994 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم ، مشيرا الى ارتفاع المجموع التراكمي للإصابات الى 27260 حالة ، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23990 حالة منذ ظهور الوباء .