على خلفية ارتفاع الاصابات.. النجف تعيد العمل بمراكز مغلقة

أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الاحد، إعادة العمل بالعديد من المراكز الطبية التي اغلقت سابقاً وذلك على خلفية زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا.

مدير عام دائرة الصحة في المحافظة رضوان الكندي قال في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان استمرار ارتفاع الاصابات سيجعل من المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعابها ، فيما كشف عن عقد اجتماع موسع مع الكوادر الطبية والعلاجية تقرر خلاله زيادة السعة السريرية لمستشفى خاصة بالامراض الانتقالية وتقديم الدعم لها بمناقلة بعض الملاكات الطبية والصحية واعادة افتتاح مرقد السيد الحكيم بسعة 250 سريرا لاستقبال الحالات المرضية.