"لقاحات كورونا".. قائمة البلدان الأكثر شراءً لها

جاء ذلك، بحسب خريطة اللقاحات التي تعدها وكالة "بلومبرغ" وتحدثها باستمرار، حيث تظهر فيها قائمة أعلى الدول حصولا على الجرعات المنتجة.وتصدرت الصين قائمة بلدان العالم الأكثر شراء للقاح بإجمالي 392.98 مليون جرعة، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم في البلاد.وفي المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة، بحصولها على 273.54 مليون جرعة لقاح، حصل خلالها 47.4 بالمئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 328 مليونا، على جرعة واحدة، و37.1 بالمئة على الجرعتين.وفي المرتبة الثالثة، جاء الاتحاد الأوروبي بعدما حصل على 197 مليون جرعة، توزعت بين 31.5 بالمئة من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و12.8 بالمئة تلقوا الجرعتين.وفي المرتبة الرابعة، حصلت الهند على 182.22 مليون جرعة، حيث جرى تطعيم 10.3 بالمئة من السكان بالجرعة الأولى، و3 بالمئة بالجرعتين.وخامسا، حصلت البرازيل على 57.1 مليون جرعة، حيث تم تلقيح 18.2 بالمئة من السكان بالجرعة الأولى، و9 بالمئة بالجرعتين.