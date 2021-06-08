قريبا.. افتتاح منافذ جديدة للقاح فايزر في جانب الرصافة

تستعدُ دائرة صحة الرصافة لافتتاح منافذ جديدة للقاح فايزر في المستشفيات والمراكز الصحية نظرا للاقبال المتزايد من المواطنين على التطعيم وتسلم كميات كبيرة من اللقاحات.

وقال مدير صحة الرصافة محمد جهاد جواد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "الدائرة في طور الاستعداد لفتح 7 منافذ تلقيحية خاصة بلقاح فايزر في جانب الرصافة خلال الايام القليلة المقبلة، تضاف الى المنافذ الثلاثة المتوفرة حاليا في المستشفيات لتصبح 10".

واضاف ان "الدائرة اكملت الخطط اللوجستية والفنية لافتتاح المنافذ في مستشفيات ابن البلدي والعلوم العصبية والشهيد الصدر وضاري الفياض وكمال السامرائي واطفال العلوية والمدائن، تضاف الى المنافذ الموجودة حاليا في مستشفيات الكندي وفاطمة الزهراء والواسطي".

واشار جواد الى ان "هناك 5 منافذ اخرى سيتم افتتاحها في المراكز الصحية خاصة بفايزر بواقع منفذ في كل قطاع صحي، نظرا لوصول دفعات جديدة من اللقاح اسبوعيا".

وبين جواد ان "الغرض من التوسع بالمنافذ التلقيحية من اجل تخفيف الضغط على المنافذ الحالية وتحقيق التباعد الاجتماعي وتسهيل اجراءات تلقي اللقاح من قبل المواطنين، فضلا عن تغطية الرقعة الجغرافية التابعة لصحة الرصافة، من خلال الحجز المسبق عبر المنصة الالكترونية".

ولفت الى "استمرار القطاعات بجانب الرصافة بتطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من لقاحي استرازنيكا وسينوفارم، مع سير عملية التلقيح بشكل منتظم وانسيابية عالية في جميع المنافذ التلقيحية، بينما تعمل الفرق الصحية على اخذ المسحات العشوائية للمراجعين على المنافذ غير المسجلين على اللقاح وارسالها الى المختبرات المتخصصة وحثهم على التسجيل على المنصة الالكترونية التي اطلقتها الوزارة لأخذ جرعتي اللقاح المضاد للحفاظ على صحتهم وسلامتهم".