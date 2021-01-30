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5 فوائد مذهلة لاستخدام ماء الأرز على الشعر

للنساء فقط

2021-01-30 | 11:22
5 فوائد مذهلة لاستخدام ماء الأرز على الشعر
المصدر:
sputniknews
922 مشاهدة

يخفى على البعض ما يتمتع به ماء الأرز من فوائد كبيرة للصحة العامة للجسم، وللشعر على وجه التحديد باعتباره أحد أكثر الأعضاء الذي يتأثر بالصحة العامة للإنسان.

وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن ماء الأرز يحتوي على مواد غذائية يمكن أن تكون مفيدة لبشرتك وشعرك، فالأرز غني بفيتامينات B ، C و E وكذلك المعادن وثمانية من الأحماض الأمينية الأساسية التي تعزز الصحة العامة.

ويحتوي ماء الأرز على مادة تسمى الـ"إينوزيتول" التي تعمل على تحسين نمو الشعر، ويمكن الحصول على عدة فوائده للشعر من ماء الأرز وهي: العمل على إطالة شعر الرأس، وعلاج شكلة التساقط، وكذلك تقصف نهايات الشعر، وتقوية وتغذية البصيلات والجذور، والتخلص من قشرة الشعر التي تسبب الحكة.

وللحصول على فوائد ماء الأرز للشعر يمكن اتباع إحدى هذه الطرق التالية التي ذكرها موقع "webteb".

لترطيب الشعر: أضف بضعة قطرات من الزيوت العطرية المفضلة لديك إلى كوب من ماء الأرز، ثم اغسل الشعر باستخدام المزيج الناتج، واترك بقايا ماء الأرز على الشعر لمدة 10-30 دقيقة قبل غسل الشعر بالماء البارد.

لتقليل تساقط الشعر: أضف القليل من الشاي الأخضر إلى ماء الأرز، ومن ثم استخدم المزيج الناتج كغسول للشعر.

لتخفيف تقصف الشعر: قم بنقع أطراف الشعر بماء الأرز لفترة تتراوح بين 15-20 دقيقة، ثم اغسل شعرك بالماء والشامبو كالمعتاد.

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