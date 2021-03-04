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جوز الهند.. ووصفات مذهلة للعناية بالشعر بطريقة صحية وطبيعية

للنساء فقط

2021-03-04 | 06:34
جوز الهند.. ووصفات مذهلة للعناية بالشعر بطريقة صحية وطبيعية
المصدر:
سيدتي
187 مشاهدة

جوز الهند يُعتبر إكسيرًا طبيعيًّا للشعر، إذ إنّه يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المغذية الضرورية. فهو يقوّي الشعر ويمدّه باللمعيّة، ويمنع تساقطه، ويمنح الشعر ملمسًا حريريًّا.

إنّ استخدام جوز الهند قد يشكّل الحلّ الجذري للعديد من مشكلات الشعر، فهو يتمتع أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا وبنوع من الدهون التي تعزّز قوّة الشعر وتغذي فروة الرأس، فيقضي مثلًا على القشرة ويحفّز نمو شعيرات جديدة.

1- وصفة زيت جوز الهند لنمو الشعر:
 


المكوّنات وطريقة التحضير:

ملعقتان من زيت جوز الهند الطبيعي.
5 نقاط من زيت إكليل الجبل.

يوضع زيت جوز الهند في وعاء صغير. ثم يوضع هذا الوعاء الصغير في وعاء أكبر يحتوي على مياه ساخنة. المطلوب هو تسخين زيت جوز الهند من دون وضعه في المايكروويف أو على النار مباشرة، من أجل الحفاظ على عناصره المغذية. عندما يسخن الزيت تضاف إليه قطرات زيت إكليل الجبل.

بعدها يتم تطبيق هذا المزيج على الشعر وفروة الرأس، مع التدليك بلطف، مدة 10 دقائق. في حال الرغبة، يمكن ترك هذا الماسك على الشعر ليلة كاملة أو غسله بعد ساعة واحدة من تطبيقه، باستخدام الماء الدافئ والشامبو اللطيف.

يعمل زيت جوز الهند الدافئ على فتح بصيلات الشعر ويتغلل في الجذور. أما زيت إكليل الجبل فيحفّز نمو الشعر ويعالج مشكلات الشعر التالف.

يُنصح بتطبيق هذا الماسك مرتين إلى ثلاث في الأسبوع.

2- وصفة زيت جوز الهند للتخلص من القشرة:
 
 
المكوّنات وطريقة التحضير:

ملعقة إلى ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي.
6 قطرات من خلاصة زيت شجرة الشاي.
ملعقة من عصير الليمون الحامض.

تمزج المكوّنات الثلاث معًا، ثم توضع على فروة الرأس مع التدليك بلطف طوال 10 دقائق. توضع قبعة الاستحمام مدة نصف ساعة لكي يتسنّى لهذا الماسك التغلغل جيدًا في الشعر. ثم يُغسل الشعر باستخدام شامبو ضد القشرة. يتم تطبيق هذا الماسك مرتين إلى ثلاث في الأسبوع.

يتمتع زيت شجرة الشاي والليمون الحامض بخصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعل فروة الرأس نظيفة. أما زيت شجرة الشاي فيهدّئ فروة الرأس من الحكّة، يزيل القشرة ويعزّز نمو الشعر.

3- وصفة زيت جوز الهند لمنع تقصّف الشعر:
 


المكوّنات وطريقة التحضير:

ملعقتان من زيت جوز الهند الطبيعي.
بيضتان.
ملعقة عسل.

يُخفق البيض ويضاف إلى زيت جوز الهند، وأخيرًا يضاف العسل. يُطبّق هذا المزيج المتماسك على فروة الرأس والشعر. ثم يُترك مدّة ساعة ليُغسَل ختامًا بالماء الدافئ والشامبو اللطيف.

يُنصَح بتطبيق هذا الماسك مرّة في الأسبوع.

يحتوي البيض على البروتين المغذّي للشعر، ما يجعله يُنعِّم الخصيلات ويمنحها مزيدًا من اللمعيّة والحيوية كما يحفّز نمو الشعر. أما العسل فيرطّب فروة الرأس بالعمق ويجعلها صحيّة.
 



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