متى يتوقف الطول عند الإناث؟ وكيف نعززه؟

قد يؤدي إنخفاض هرمون الغدة الدرقية إلى قصر فى طول الفتاه .هناك بعض الأدوية التى تبطئ من عملية النمو كما هو الحال عند إستخدام أدوية لعلاج الربو.للتغذية السليمة دور في النمو كما أن لسوء التغذية دوراً في قصر القامة، لذلك يفضل أن تحرص الفتيات على تناول نظاماً غذائياً صحياً ومتنوعاً وذلك لضمان الحصول على المعادن وغيرها اللازمة لعملية النمو.تعتبر الجينات من العوامل المهمة التى تلعب دورا في الطول لدى الفتيات، على الرغم من كونه ليس العامل الوحيد له.منذ مرحلة الولادة مروراً بمرحلة الطفولة، يلاحظ أن الإناث تأخذ نمواً سريعاً، ومن ثم تأخذ مرحلة النمو لديهم مرة ثانية عند سن البلوغ ويمكن معرفة السن الذي يتوقف فيه نمو الطول عند الإناث وهو ما بين 14 إلى 15 سنة وهذا السن قد يختلف من فتاه إلى أخرى تبعاً لموعد بدء الدورة الشهرية لديها.1- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.2- إتباع نظام غذائي صحى وتناول الأطعمة الصحية المفيدة المحتوية على المعادن والفيتامينات والتي تساعد جسم طفلك على النمو.3- أخذ قسط كاف من النوم.