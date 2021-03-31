Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
14 دولة قلقة من تقرير الصحة العالمية بشأن "أصل كورونا"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إذا كنت ترغب بإنقاص وزنك فلا تتناول هذه الأطعمة

للنساء فقط

2021-03-31 | 02:09
إذا كنت ترغب بإنقاص وزنك فلا تتناول هذه الأطعمة
المصدر:
sputniknews
306 مشاهدة

عندما تبدأ معدتك بالشكوى في منتصف اليوم أو في نهايته، يتجه الكثير منا إلى تناول مقبلات أو وجبات خفيفة، التي يمكنها أن تبعد الجوع عن معدتك، لكن بعضها قد لا يساعد إطلاقا على إنقاص الوزن.

نشرت مؤسسة "كليفلاند كلينك" تقريرا حول 7 وجبات خفيفة، لا ينبغي تناولها على الإطلاق، إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، والتمتع بصحة جيدة مثالية.

وجاءت تلك الوجبات الخفيفة التي ينبغي حذفها بصورة كاملة من قائمة وجباتك على النحو التالي:

1- أي رقائق مخبوزة:

تتم معالجة الرقائق المخبوزة، وغالبا ما تحتوي على نسبة منخفضة جدا من الدهون، وهو ما يجعلك تستهلك كميات كبيرة من الدهون دون أن تشعر بالشبع، كما أنها تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، وزيادة إفراز الأنسولين في الجسم ويعزز تخزين الدهون.

2- كعك الأرز:

تعتقد أنه يمكنك تناول الكثير منها، لأنها أقل في السعرات الحرارية، لكن كعكات الأرز غالبًا ما تكون ذات نكهة اصطناعية، وهي في الحقيقة مجرد كربوهيدرات مع القليل من التغذية أو بدونها نهائيا.

ويوصى بتناول حصة صغيرة من نصف كوب من الأرز البني، بدلاً من ذلك، فهي مغذية ومرضية أكثر - وبها سعرات حرارية أقل في النهاية.

3- المعجنات:

هذه المضللة الصغيرة هي عنصر غذائي "صفر" ولا تفعل شيئًا سوى وضع الأنسولين وسكر الدم على قمة نسبها في الجسم، وهذا بدوره يجعلك أكثر جوعًا.

4- رقائق البطاطس:

وتفتقر رقائق البطاطس إلى أي قيمة غذائية كبيرة، وبالتالي فهي خالية من السعرات الحرارية، ولكنها غنية بالدهون وقليلة الألياف والبروتين.

5- العصي أو المصاصات النباتية:

هؤلاء مثل ذئب في ثياب حمل، ويعتقد الناس أن هذه الوجبات الخفيفة المعالجة بشكل مكثف صحية، لأنها مصنوعة من الخضار.

لكن عصي وقش الخضروات تفتقر إلى الألياف والبروتين، وهي خالية عمليًا من العناصر الغذائية.

وقد تكون دهونها أقل قليلاً من رقائق البطاطس، لكن لماذا لا تأكل الشيء الحقيقي فقط؟ اغمس الفليفلة النيئة والجزر والخيار والبروكلي وطماطم العنب في الحمص، وستحصل على دهون أقل ومغذيات أكثر.

6- العصائر الصناعية:

يمكن أن تكون العصائر المصنوعة منزليًا مليئة بالعناصر الغذائية. لكن العصائر التي يمكنك تناولها وتناولها، حتى من أفضل متجر عصائر محلي أو محل بقالة، غالبًا ما تكون مليئة بالسكر المضاف (غالبًا، من عصير الفاكهة) والسعرات الحرارية.

ويمكنك زيادة 300-700 سعرة حرارية مع هذه "الوجبة الخفيفة" السريعة، والتي لن تجعلك تشعر بالشبع كما ينبغي لوجبة خفيفة جيدة.

7- ألواح الحبوب (الجرانولا):

غالبًا ما يتم إخفاءها على أنها "ألواح حلوى صحية" ويمكن أن تحتوي على كميات كبيرة من السكر مع القليل جدًا من البروتين والألياف.

كن على علم بالمكونات، واقرأ الملصق الغذائي، لذا، قبل أن تأكل شيئًا تعتقد أنه صحي، اقرأ الملصق أولاً وشاهد ما تحصل عليه حقًا.

وستمنعك هذه الممارسة الأفضل من تناول الكثير من الأطعمة الخالية من الفوائد الغذائية والمحملة بالملح والسكر والدهون.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

للنساء فقط

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
02:46 | 2021-03-31 02:46
02:35 | 2021-03-31 02:35
02:25 | 2021-03-31 02:25
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
طالب يستبدل اجابته بالامتحان باغنية &quot;طارش رحت للبصرة&quot;
35.22%
04:11 | 2021-03-29
طالب يستبدل اجابته بالامتحان باغنية "طارش رحت للبصرة"
04:11 | 2021-03-29
تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
15.45%
04:08 | 2021-03-29
تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
04:08 | 2021-03-29
شركة أمازون ترد على الانتقادات والاستنكارات بشأن &quot;دواسة&quot; العلم العراقي
13.4%
03:03 | 2021-03-30
شركة أمازون ترد على الانتقادات والاستنكارات بشأن "دواسة" العلم العراقي
03:03 | 2021-03-30
كورونا يخطف فنانة كويتية مشهورة
13.4%
04:35 | 2021-03-30
كورونا يخطف فنانة كويتية مشهورة
04:35 | 2021-03-30
التربية النيابية تتحدث عن مصير العام الدراسي الحالي
11.7%
13:41 | 2021-03-30
التربية النيابية تتحدث عن مصير العام الدراسي الحالي
13:41 | 2021-03-30
الصحة تعلن الموقف الوبائي واللقاحي الخاصين بكورونا
10.83%
09:20 | 2021-03-30
الصحة تعلن الموقف الوبائي واللقاحي الخاصين بكورونا
09:20 | 2021-03-30
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.