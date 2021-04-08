وصفات منزلية لشد الجفن تُغنيك عن حقن البوتكس

يميل الجلد حول العينين وكذلك الجفون على وجه الخصوص، إلى التدلّي والتراخي جرّاء عوامل عدّة. مما يؤثّر سلباً على جمال العينين، فتبدو حزينة ومُتعبة. عدا عن منح المرأة سناً متقدماً. وعادًة، يصعب التخلّص من هذه المشكلة من دون التدخّل الجراحي، بخاصّة إذا تفاقمت المشكلة. لذلك، استفيدي من كنوز الطبيعة قبل فوات الأوان، واستخدمي أفضل مكوّناتها في وصفات شدّ الجفن العلوي للعين، تُغنيك عن حقن البوتوكس.





مكونات طبيعية ذات خصائص مُفيدة في علاج مشكلة ترهّل الجلد، يُمكنك استخدامها بوصفات منزلية، تُساعدك في شدّ الجفن العلوي.



وصفة الخيار لشدّ الجفن العلوي

يُعد الخيار غني بحمض الأسكوربيك وحمض الكافيين، وعلاج ممتاز لترهّل الجفون، ويُساعد في الحد من الالتهابات وشدّ الجلد، كما أنه يُساعد في الحفاظ على بشرة صحية وناعمة ومتوهجة، ويُطبق وفق الآتي:



- قطعي قطع الخيار ثم ضعيها على عينيك.

- اتركي قطع الخيار على عينيك لمدة 20 دقيقة.



وصفة الصبار "الألوفيرا"

يُساعد الصبار في تلطيف البشرة وزيادة مرونتها، ويمكن أن يُساعد في شد الجفون المتدلية، ويُستخدم وفق الآتي:



- خذي أربع ملاعق كبيرة من الزبادي، وأربع ملاعق كبيرة من جل الصبار، وملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع شرائح الخيار.

- اخلطيهم معًا لعمل معجون كثيف وضعي المعجون على جفونك.

- اتركي المعجون على عينيك لمدة 20 دقيقة.

- اغسليه بالماء البارد.



ممارسة تمارين العين



حاولي تحريك عينيك في حركات على شكل رقم ثمانية أو لفّ عينيك للقيام بدوران كامل. وتذكّري، لكي تعمل تمارين العين معًا، عليك أداء التمارين لبضع دقائق باستمرار أثناء استيقاظك.