اكتشفي هذا الفيتامين لعلاج نقص الحديد وفقر الدم!

يعتبر نقص الحديد أكثر شيوعًا عند النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنساء في سن الإنجاب وكبار السن.





هل يمكن لمكمل فيتامين "سي" أن يساعد؟



يمكن أن تساعد المكملات في مجموعة واسعة من المشاكل الصحية. تظهر الأبحاث أن تناول المزيد من فيتامين "سي" يمكن أن يرفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30 في المائة، كما يساعد دفاعات الجسم الطبيعية على محاربة الالتهابات. فيتامين "سي" هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن ترفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم وتساعد في علاج نقص الحديد.

الحديد ضروري لنمو خلايا المخ، والنمو البدني وتكوين الهرمونات، ويدعم التمثيل الغذائي للعضلات.



على الرغم من أن العوامل المتعددة يمكن أن تسهم في نقص الحديد، يمكن تصنيف الأسباب إلى فئتين رئيسيتين: زيادة متطلبات الحديد وانخفاض تناول الحديد أو امتصاصه، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



بدون كمية كافية من الحديد، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من مادة في خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين (الهيموجلوبين). نتيجة لذلك، يمكن أن يتسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في الشعور بالتعب وضيق التنفس.