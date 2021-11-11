Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"يوم العزاب".. مبيعات علي بابا تصل الى 84.54 مليار دولار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

خطوات حمامات البخار وفوائدها للوجه والشعر

للنساء فقط

2021-11-11 | 01:17
خطوات حمامات البخار وفوائدها للوجه والشعر
774 مشاهدة

حمام البخار من أكثر الطرق الفعالة التي تجعل بشرتك خالية من المشكلات وتحمي الشعر من القشرة، إليكم فوائد حمامات البخار وطريقتها بالخطوات.

حمامات البخار من الطرق السهلة التي يمكن أن تنفذ في المنزل، حيث أنها مفيدة للبشرة والشعر والجسم، ونتائجها فعالة للتخلص من حبوب وبثور البشرة وترطيب الجسم.

وفيما يلي فوائد البخار للوجه وللشعر وخطواته:

- يساعد البخار على تنقية البشرة من السموم، حيث أنه يزيد من تعرق الجلد، وهذا يسمح بالتخلص من السموم الضارة الموجودة على البشرة.

- التخلص من الحبوب والبثور، حيث أن حمام البخار يسمح بالتخلص من الزيوت الزائدة المسببة للحبوب وخاصة التي تصيب البشرة الدهنية.

- يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء التي توجد على البشرة، حيث أن البخار يفتح مسام البشرة ويساعد على التخلص من الشوائب والأتربة لا التي تتراكم داخل المسام المسببة للرؤوس السوداء.

- تجديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت، ما يعطي للبشرة الحيوية والنضارة، كما أنه يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

- توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات التي تتسبب بها أشعة الشمس وبعض العوامل الأخرى.

فوائد البخار للشعر:

حمام البخار مهم لصحة الشعر، حيث أنه يساعد على تفتيح مسام فروة الرأس، ما يجعلها أكثر حيوية.

التقليل من الإصابة بقشرة الشعر.

تحفيز نمو الشعر وجعله ناعمًا.

إصلاح الشعر التالف، حيث أن بخار الماء يعزز تدفق الدم لفروة الرأس.
تنظيف فروة الرأس وعلاج الجلد المتهيج والالتهابات التي من الممكن أن تصيبها.

طريقة عمل حمام بخار للوجه للبشرة الدهنية:

- البشرة الدهنية تحتاج إلى اهتمام أكثر وهذا لزيادة إفرازها للزيوت والدهون، ما يتسبب في الإصابة بالبثور والحبوب وحب الشباب.

- يعد استخدام البخار للبشرة الدهنية من الطرق الجيدة التي تحد من المشكلات التي من الممكن أن تصيبها.

- قبل عمل حمام البخار للبشرة عليك بتنظيف البشرة من خلال استخدام نوع من الغسول حتى يتم التخلص من الجلد الميت الموجود عليها.

- يتم غلي كمية من الماء، ويضاف إليها أوراق من النعناع وشرائح من الليمون والبابونج وقطرات من زيت شجر الشاي.

- يتم وضع الوجه باتجاه البخار المتصاعد مع ترك مسافة بين الوجه والماء حتى لا تصاب البشرة بالإلتهابات لمدة 5 دقائق.

- بعد الإنتهاء من حمام البخار عليك بغلق المسام من خلال تمرير قطعة من الثلج على الوجه أو استخدام التونر أو استخدام ماء الورد.

طريقة عمل الحمام البخار للجسم:

- حمام البخار أو حمام الساونا يعتبر من الطرق المميزة للحصول على جسم ناعم والتخلص أيضا من آلام العضلات والعظام، والتخلص من السموم الموجودة في الجلد.

- عليك بتنظيف الجسم باستخدام الليفة والصابون قبل استخدام حمام البخار.

- يتم غلق منافذ الهواء في الحمام ويتم ملء حوض الاستحمام بالماء الساخن ويترك حتى يمتلئ الحمام بالبخار.

- يتم تعريض الجسم للبخار لمدة نصف ساعة، وبعدها عليك باستخدام الليفة الخشنة ويفضل أن تكون الليفة المغربي وقومي بفرك الجسم بها برفق.

- يمكنك استخدام أحد المقشرات للبشرة، وعليك بالاستحمام بالماء الفاتر بعد حمام البخار بحوالي نصف ساعة حتى يتم غلق المسام، ويمكنك تكرار حمام البخار للجسم مرة كل أسبوع.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:12 | 2021-11-12 16:12
15:33 | 2021-11-12 15:33
14:41 | 2021-11-12 14:41
المزيد
اعلان
اعلان
اعلان
&quot;توقعات قد تقلب المعادلة&quot;.. إنخفاض مرتقب لأسعار العقارات في العراق
24.96%
04:41 | 2021-11-11
"توقعات قد تقلب المعادلة".. إنخفاض مرتقب لأسعار العقارات في العراق
04:41 | 2021-11-11
أفضل طريقة لعمل الكاهي العراقي
18.54%
07:12 | 2021-11-11
أفضل طريقة لعمل الكاهي العراقي
07:12 | 2021-11-11
المنتخب الوطني يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة سوريا
15.33%
06:35 | 2021-11-11
المنتخب الوطني يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة سوريا
06:35 | 2021-11-11
الكاظمي يصدر بياناً جديداً حول محاولة اغتياله - عاجل
15.04%
12:34 | 2021-11-11
الكاظمي يصدر بياناً جديداً حول محاولة اغتياله - عاجل
12:34 | 2021-11-11
أدفوكات يعلق على التعادل أمام سوريا
14.68%
14:45 | 2021-11-11
أدفوكات يعلق على التعادل أمام سوريا
14:45 | 2021-11-11
توقعات الانواء الجوية لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة
11.46%
04:00 | 2021-11-12
توقعات الانواء الجوية لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة
04:00 | 2021-11-12
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.