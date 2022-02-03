أقوى 5 نساء في العالم.. تعرف عليهن

تصدر قائمة فوبس "أقوى 100 سيدة في العالم 2021" وجهًا جديدًا لأول مرة منذ 11 عامًا وذلك بعد تقاعد الستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من منصبها العام الماضي. ورغم أن القائمة تضم سيدات من 30 جنسية مختلفة إلا أن أقوى 5 سيدات جميعهن من أميركا باستثناء الفرنسية كرستين لاغارد.



1- ماكنزي سكوت:

الدولة: أميركا

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صُنفت سكوت، صاحبة الأعمال الخيرية والمؤلفة والزوجة السابقة للملياردير جيف بيزوس، كأقوى سيدة في العالم لعام 2021. كما أنها ثالث أغنى سيدة في العالم أيضًا وذلك وفقا للقائمة اللحظية لفوربس في 12 ينايرظ كانون الثاني 2022. حصلت سكوت 25% من حصة جيف بيزوس في أمازون بعد طلاقهما في عام 2019. بعد فترة وجيزة من ذلك، وقَعت سكوت على تعهد العطاء، ووعدت بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثروتها لقضايا خيرية على مدار حياتها. صُنفت سكوت، صاحبة الأعمال الخيرية والمؤلفة والزوجة السابقة للملياردير جيف بيزوس، كأقوى سيدة في العالم لعام 2021. كما أنها ثالث أغنى سيدة في العالم أيضًا وذلك وفقا للقائمة اللحظية لفوربس في 12 ينايرظ كانون الثاني 2022. حصلت سكوت 25% من حصة جيف بيزوس في أمازون بعد طلاقهما في عام 2019. بعد فترة وجيزة من ذلك، وقَعت سكوت على تعهد العطاء، ووعدت بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثروتها لقضايا خيرية على مدار حياتها.

ووفقًا لفوربس، تبرعت سكوت بنحو 8.6 مليار إلى أكثر من 780 منظمة تعمل من أجل المساواة بين الجنسين والعدالة العرقية والصحة العامة وغيرها من القضايا وذلك حتى يناير ظ كانون الثاني 2022. كذلك تخطى المنظمات غير الربحية التي تتبرع لها، بالسيطرة الكاملة على الأموال التي تتلقاها.



2- كامالا هاريس:

الدولة: أميركا

تبادلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، مركزها مع كرستين لاغارد، لتحتل المركز الثاني بعد أداء اليمين الدستورية في يناير/ كانون الثاني 2021.

وهي أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة السمراء، وأول أميركية من جنوب آسيا، تصبح نائبًا لرئيس أميركا.

في السابق، كانت أيضًا أول امرأة أميركية من أصل هندي يتم انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2016، وأول امرأة أميركية من أصل أفريقي، وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا في عام 2010.



3- كرستين لاغارد

الدولة: فرنسا

أصبحت لاغترد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أول امرأة تترأس البنك في عام 2019. وكانت أيضًا أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي، وهو منصب شغلته من عام 2011 إلى عام 2019.



بالإضافة إلى تأثيرها ومساهمتها كقائدة مالية، تدافع لاغارد عن تمكين المرأة، وتوضح أثر التحيز ضد المرأة في إهدار المواهب في قطاعات مختلفة.



4- ماري بارا:

الدولة: أميركا

في عام 2014، أصبحت بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، أول سيدة تقود إحدى شركات صناعة السيارات الكبرى حتى الآن. وقد استثمرت مليارات الدولارات في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة وخدمة النقل التشاركي (MAVEN).



وفي ربيع عام 2020، حولت جنرال موتورز خطوط الإنتاج لمساعدة شركة الأجهزة الطبية (Ventec Life Systems) في صنع أجهزة التنفس الصناعي. كما ظهرت بارا في قائمة فوربس 50 فوق الـ 50 عام 2021.



5- ميليندا غيتس:

الدولة: أميركا

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وقع الطلاق بين ميليندا وبيل غيتس في ايار الـ2021. وأصبحت صاحبة الأعمال الخيرية والرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس مليارديرة عندما حول زوجها السابق 2.4 مليار دولار من الاسهم إليها. ثم في تموز الـ2021 أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس أن الثنائي اتفقا على خطة طوارئ مدتها عامان لضمان استمرار عمل المؤسسة.

فيما كرست فرينش غيتس الكثير من عملها لتمكين المرأة وتعمل حاليا على سد فجوة التمويل لرائدات الأعمال والمؤسسات من خلال شركتها الاستثمارية وحاضنة الأعمال Pivotal Ventures.