خطوة بخطوة... هكذا تحضّرين الفاصولياء البيضاء على الطريقة العراقية

مدّة التحضير: 180 دقيقة
المقادير:
- 500 جم فاصوليا بيضاء
- ¼ كوب (62.5 مل) زيت
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة
- 3 فصوص ثوم مهروس
- 2 حبة فلفل أخضر مُقطع أنصاف
- حبة فلفل أخضر حار مُقطع أنصاف
- 3 ملاعق كبيرة (37.5 جم) معجون طماطم
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- مكعب ماجي "اختياري" مرق لحم أو ماء
طريقة التحضير
- تُسلق الفاصولياء بالماء حتى تنضج تمامًا
- يُشوح البصل مع الثوم بالقليل من الزيت حتى يتحول لونهما إلى الذهبي
- تُضاف صلصة الطماطم إلى خليط البصل، ويُترك الخليط على النار لبضع دقائق
- تُضاف الصلصة إلى ماء السلق، وتُخلط المكوّنات حتى تتداخل
- تُقطع حبة الطماطم إلى أرباع، وتُطحن بالخلاط الكهربائي مع نصف كوب من الماء
- تُضاف الطماطم المهروسة إلى خليط الفاصولياء مع القليل من الفلفل الأسود، والملح
- يُترك الخليط على النار حتى يُصبح كثيف القوام، مع مراعاة هرس الفاصولياء بملعقة الطبخ من حين إلى آخر للتأكد من نضوجها
الفاصولياء العراقية بدبس الرمان
- تُنقع الفاصولياء في ماء طوال الليل ثم تُسلق حتى تنضج تمامًا
- تُخلط البصلة مع الثوم، والكرفس، والنعناع، والطماطم، ودبس الرمان، وصلصة الطماطم، وعصير الليمون، والملح، والبهارات بالخلاط الكهربائي حتى تشكل خليطًا ناعمًا
- يُوضع الخليط على النار، ويُضاف إليه زيت الزيتون، والفاصولياء، والماء
- يُترك الخليط على نار منخفضة الحرارة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تنضج الفاصولياء تمامًا