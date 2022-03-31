خطوة بخطوة... هكذا تحضّرين الفاصولياء البيضاء على الطريقة العراقية

مدّة التحضير: 180 دقيقة

المقادير:

- 500 جم فاصوليا بيضاء

- ¼ كوب (62.5 مل) زيت

- بصلة متوسطة الحجم مفرومة

- 3 فصوص ثوم مهروس

- 2 حبة فلفل أخضر مُقطع أنصاف

- حبة فلفل أخضر حار مُقطع أنصاف

- 3 ملاعق كبيرة (37.5 جم) معجون طماطم

- ملح وفلفل حسب الرغبة

- مكعب ماجي "اختياري" مرق لحم أو ماء

طريقة التحضير

- تُسلق الفاصولياء بالماء حتى تنضج تمامًا

- يُشوح البصل مع الثوم بالقليل من الزيت حتى يتحول لونهما إلى الذهبي

- تُضاف صلصة الطماطم إلى خليط البصل، ويُترك الخليط على النار لبضع دقائق

- تُضاف الصلصة إلى ماء السلق، وتُخلط المكوّنات حتى تتداخل

- تُقطع حبة الطماطم إلى أرباع، وتُطحن بالخلاط الكهربائي مع نصف كوب من الماء

- تُضاف الطماطم المهروسة إلى خليط الفاصولياء مع القليل من الفلفل الأسود، والملح

- يُترك الخليط على النار حتى يُصبح كثيف القوام، مع مراعاة هرس الفاصولياء بملعقة الطبخ من حين إلى آخر للتأكد من نضوجها

الفاصولياء العراقية بدبس الرمان

- تُنقع الفاصولياء في ماء طوال الليل ثم تُسلق حتى تنضج تمامًا

- تُخلط البصلة مع الثوم، والكرفس، والنعناع، والطماطم، ودبس الرمان، وصلصة الطماطم، وعصير الليمون، والملح، والبهارات بالخلاط الكهربائي حتى تشكل خليطًا ناعمًا

- يُوضع الخليط على النار، ويُضاف إليه زيت الزيتون، والفاصولياء، والماء

- يُترك الخليط على نار منخفضة الحرارة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تنضج الفاصولياء تمامًا