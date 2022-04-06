كيف تحضّر شاي نومي البصرة الشهير؟

المقادير:

- 5 حبات من الليمون الأسود النومي

- 4 أكواب من الماء

- ملعقة هيل

- سكر حسب الرغبة

الخطوات:

- ضع حبات الليمون الأسود "نومي" في مدقة الهاون

- كسّرها إلى قطع ذات حجم كبير بعض الشيء

- تخلّص من البذور الموجودة داخل الليمون، لأنها ستعطي الشاي طعما مرًّا

- ضع الماء في إبريق الشاي على نار متوسطة حتى يسخن

- أضف إليه حبات الليمون المكسر والهيل وأخيرًا السكر

- اترك الشاي لمدة 15 دقيقة على نار هادئة

- قم بتصفية الشاي ثم اسكبه في الأكواب

ملاحظة: يمكن استبدال السكر بالعسل