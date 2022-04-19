وصفة بسيطة لتحضير باقلاء بالدهن والبيض

المقادير:

كوبان من الباقلاء (الفول)

6 بيضات مخفوقة

بصلتان متوسطتا الحجم مفرومتان فرمًا ناعمًا

نصف كوب من الزيت

3 أرغفة من الخبز العربي مقطعة مكعبات

نصف كوب من عصير الليمون الحامض

طريقة التحضير:

- سلق الفول حتى ينضج على نار متوسطة

- تسخين الزيت الحار وإضافة البصل

- تقليب المزيج حتى يذبل البصل ثمّ إخراجه من المقلاة ووضعه في طبق

- في المقلاة نفسها، تسخين الكمية المتبقية من الزيت الحار وإضافة البيض

- تقليب البيض حتى ينضج بالكامل

- وضع مكعبات الخبز في طبق التقديم

- إضافة عصير الليمون الحامض والقليل من ماء سلق الفول

- وضع الفول المسلوق وإضافة البيض على الوجه

إفطار شهيّ!