وصفة بسيطة لتحضير باقلاء بالدهن والبيض

المقادير:
كوبان من الباقلاء (الفول)
6 بيضات مخفوقة
بصلتان متوسطتا الحجم مفرومتان فرمًا ناعمًا
نصف كوب من الزيت
3 أرغفة من الخبز العربي مقطعة مكعبات
نصف كوب من عصير الليمون الحامض
طريقة التحضير:
- سلق الفول حتى ينضج على نار متوسطة
- تسخين الزيت الحار وإضافة البصل
- تقليب المزيج حتى يذبل البصل ثمّ إخراجه من المقلاة ووضعه في طبق
- في المقلاة نفسها، تسخين الكمية المتبقية من الزيت الحار وإضافة البيض
- تقليب البيض حتى ينضج بالكامل
- وضع مكعبات الخبز في طبق التقديم
- إضافة عصير الليمون الحامض والقليل من ماء سلق الفول
- وضع الفول المسلوق وإضافة البيض على الوجه
إفطار شهيّ!