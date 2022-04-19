الطريقة الأسرع لتحضير كلّاج رمضان

المقادير:

القطر:

420 غ (2 كوب) سكر

375 مل (½1 كوب) ماء

1 ملعقة طعام عصير ليمون

للكلاج:

4 رقائق عجينة الكلاّج

400 غ قشطة بقرية مغلية

1 ليتر (4 أكواب) حليب

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر

2 ملعقة طعام فستق مبشور

طريقة تحضير القشطة:

- نسخن كوبان من الحليب ونذوب النشاء في الكوب الباقي من الحليب، يضاف إليه السكر ونخلطه معه.

- يضاف خليط النشاء إلى الحليب في قدر ونحركه للحصول على طبقة كثيفة

- نضيف الكريما الطازجة ونخلطه مع الخليط ثمّ نطفأ النار

- نضيف ماء الورد وماء الزهر ونحرك جيداً، وتترك جانباً حتى تبرد

الخطوات:

- نحضر عجينة البقلاوة ثم نقطع شرائح على طول الدائرة بعرض 15 سم.

- نضع في وسط كل مستطيل ملعقة كبيرة (أو أكثر) من القشطة المطبوخة ونطبق العجين عليها

- تقلى الحبات بالزيت الحامي

طريقة التقديم:

يرشّ الكلاج المقلي بالسكر البودرة أو يمكن تقديم القطر إلى جانبه