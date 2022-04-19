الطريقة الأسرع لتحضير كلّاج رمضان

"كلاج رمضان" حلوى عربية يشتهر بها الشهر الفضيل يُقال إنها من أصولٍ تركية.
إليك أسرع طريقة لتحضيرها في المنزل.
المقادير:
القطر:
420 غ (2 كوب) سكر
375 مل (½1 كوب) ماء
1 ملعقة طعام عصير ليمون
للكلاج:
4 رقائق عجينة الكلاّج
400 غ قشطة بقرية مغلية
1 ليتر (4 أكواب) حليب
1 ملعقة صغيرة ماء الزهر
2 ملعقة طعام فستق مبشور
طريقة تحضير القشطة:
- نسخن كوبان من الحليب ونذوب النشاء في الكوب الباقي من الحليب، يضاف إليه السكر ونخلطه معه.
- يضاف خليط النشاء إلى الحليب في قدر ونحركه للحصول على طبقة كثيفة
- نضيف الكريما الطازجة ونخلطه مع الخليط ثمّ نطفأ النار
- نضيف ماء الورد وماء الزهر ونحرك جيداً، وتترك جانباً حتى تبرد
الخطوات:
- نحضر عجينة البقلاوة ثم نقطع شرائح على طول الدائرة بعرض 15 سم.
- نضع في وسط كل مستطيل ملعقة كبيرة (أو أكثر) من القشطة المطبوخة ونطبق العجين عليها
- تقلى الحبات بالزيت الحامي
طريقة التقديم:
يرشّ الكلاج المقلي بالسكر البودرة أو يمكن تقديم القطر إلى جانبه