Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تأجيل انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تعرّفي على أنواع الأظافر الصناعية قبل تركيبها

للنساء فقط

2022-05-28 | 04:45
تعرّفي على أنواع الأظافر الصناعية قبل تركيبها
213 مشاهدة

أنواع الأظافر الصناعية، باتت إحدى صيحات الجمال المتطورة والمستحدثة خلال الفترات السابقة، إذ أبدع خبراء تجميل الأظافر في استحداث رسومات ونقوش مبهرة دخلت عالم الجمال والأناقة من أوسع أبوابها، كذلك سارع منتجي المواد المستخدمة في تركيب الأظافر في اكتشاف أضرارها وإيجاد الحلول الآمنة التي تساهم في إبقاء شكل الأظافر بعد تركيبها جذابة وأنيقة من دون أي أمراض أو التهابات في أنسجة الأظافر قدر المستطاع.

وبالتالي ساهم ذلك في توظيف أنواع الأظافر الصناعية بما يتناسب مع أشكال وأحجام وطبيعة الأظافر الطبيعية في المجمل العالم.

من هذا المنطلق، سنتعرف على أنواع الأظافر الصناعية، من خلال خبيرة العناية بالأظافر ماجي فيكتور ، وذلك قبل إقدامك على تركيب هذه الأظافر سواء المؤقتة أو الدائمة.
أنواع الأظافر الصناعية لإبراز جمال يديك.
أكدت خبيرة العناية بالأظافر ماجي، أن أنواع الأظافر الصناعية باتت متنوعة ومختلفة على ساحة الصيحات الجمالية، وبالتالي من الصعب اختيارأفضل أنواع الأظافر الصناعية.

لكن بصفة عامة يمكننا توضيح أنواع الأظافر الصناعية الأكثر استخداما والتي تعطي شكلا جذابا لليدين في المناسبات والسهرات المختلفة على النحو التالي:

أظافر صناعية من الحرير
تعتمد هذه الأظافر الصناعية على لصق طبقات مصنوعة من الحرير أو آخر مصنوعة من الكتان أو الورق أو الألياف الزجاجية، فوق الأظافر لتقويتها أو مساعدة الظفر المتشقق على النمو.

فضلا عن ذلك، يتم تركيب هذه الطبقات فوق الأظافر الطبيعية وبنفس شكلها، مع استخدام فراشاة من الصمغ لتثبيتها، ومن المفترض أن تكون الأظافر الحريرية مؤقتة، حيث تتحلل المواد اللاصقة في غصون أسبوعين أو 3 أسابيع، أو قبل ذلك إذا كانت صاحبتها تغسل الأطباق يدويا من دون قفازات.
أظافر صناعية من الجيل Gel
تتميز الأظافر الصناعية المصنوعة من الجل Gel بأنها سهولة التركيب ولا ينتج عنها رائحة نفاذة مثل الأظافر المصنوعة من الأكريليك التي يتطلب تركيبها التواجد في مكان جيد التهوية نظرا لرائحتها القوية.

أما بالنسبة الى تركيب الأظافر الصناعية المصنوعة من الجل Gel، فيكون عن طريق تطبيق طبقات من الجل فوق الأظافر الطبيعية، ثم وضع الأظافر تحت جهاز الأشعة فوق البنفسجية لمدة تصل إلى دقيقتين لتقوية هذا الجل، والمساعدة في ظهورها بالمظهر الطبيعي الجذاب.
أظافر صناعية من الأكريليك
يتم صناعة أظافر الأكريليك عن طريق خلط سائل لاصق مع مسحوق أبيض، ثم دهان الأظافر الطبيعية بهذا الخليط لتغطيها بالكامل، كما يتم تصميم أظافر الأكريليك بشكل مرن لنحتها وتمديدها خارج الأظافر الطبيعية، وبمجرد تعرضها للهواء تتصلب وتبدو بمظهرها الطبيعي الجذاب.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الأظافر الصناعية المصنوعة من الأكريليك إلى العودة لصالون التجميل كل أسبوعين، لإعادة ملئ الأظافر بمادة الأكريليك على أقصى تقدير.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:23 | 2022-05-28 15:23
15:14 | 2022-05-28 15:14
14:53 | 2022-05-28 14:53
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.