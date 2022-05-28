تعرّفي على أنواع الأظافر الصناعية قبل تركيبها

أنواع الأظافر الصناعية، باتت إحدى صيحات الجمال المتطورة والمستحدثة خلال الفترات السابقة، إذ أبدع خبراء تجميل الأظافر في استحداث رسومات ونقوش مبهرة دخلت عالم الجمال والأناقة من أوسع أبوابها، كذلك سارع منتجي المواد المستخدمة في تركيب الأظافر في اكتشاف أضرارها وإيجاد الحلول الآمنة التي تساهم في إبقاء شكل الأظافر بعد تركيبها جذابة وأنيقة من دون أي أمراض أو التهابات في أنسجة الأظافر قدر المستطاع.



وبالتالي ساهم ذلك في توظيف أنواع الأظافر الصناعية بما يتناسب مع أشكال وأحجام وطبيعة الأظافر الطبيعية في المجمل العالم.



من هذا المنطلق، سنتعرف على أنواع الأظافر الصناعية، من خلال خبيرة العناية بالأظافر ماجي فيكتور ، وذلك قبل إقدامك على تركيب هذه الأظافر سواء المؤقتة أو الدائمة.

أنواع الأظافر الصناعية لإبراز جمال يديك.





لكن بصفة عامة يمكننا توضيح أنواع الأظافر الصناعية الأكثر استخداما والتي تعطي شكلا جذابا لليدين في المناسبات والسهرات المختلفة على النحو التالي:



أظافر صناعية من الحرير

تعتمد هذه الأظافر الصناعية على لصق طبقات مصنوعة من الحرير أو آخر مصنوعة من الكتان أو الورق أو الألياف الزجاجية، فوق الأظافر لتقويتها أو مساعدة الظفر المتشقق على النمو.



فضلا عن ذلك، يتم تركيب هذه الطبقات فوق الأظافر الطبيعية وبنفس شكلها، مع استخدام فراشاة من الصمغ لتثبيتها، ومن المفترض أن تكون الأظافر الحريرية مؤقتة، حيث تتحلل المواد اللاصقة في غصون أسبوعين أو 3 أسابيع، أو قبل ذلك إذا كانت صاحبتها تغسل الأطباق يدويا من دون قفازات. أكدت خبيرة العناية بالأظافر ماجي، أن أنواع الأظافر الصناعية باتت متنوعة ومختلفة على ساحة الصيحات الجمالية، وبالتالي من الصعب اختيارأفضل أنواع الأظافر الصناعية.لكن بصفة عامة يمكننا توضيح أنواع الأظافر الصناعية الأكثر استخداما والتي تعطي شكلا جذابا لليدين في المناسبات والسهرات المختلفة على النحو التالي:أظافر صناعية من الحريرتعتمد هذه الأظافر الصناعية على لصق طبقات مصنوعة من الحرير أو آخر مصنوعة من الكتان أو الورق أو الألياف الزجاجية، فوق الأظافر لتقويتها أو مساعدة الظفر المتشقق على النمو.فضلا عن ذلك، يتم تركيب هذه الطبقات فوق الأظافر الطبيعية وبنفس شكلها، مع استخدام فراشاة من الصمغ لتثبيتها، ومن المفترض أن تكون الأظافر الحريرية مؤقتة، حيث تتحلل المواد اللاصقة في غصون أسبوعين أو 3 أسابيع، أو قبل ذلك إذا كانت صاحبتها تغسل الأطباق يدويا من دون قفازات.

أظافر صناعية من الجيل Gel

تتميز الأظافر الصناعية المصنوعة من الجل Gel بأنها سهولة التركيب ولا ينتج عنها رائحة نفاذة مثل الأظافر المصنوعة من الأكريليك التي يتطلب تركيبها التواجد في مكان جيد التهوية نظرا لرائحتها القوية.



أما بالنسبة الى تركيب الأظافر الصناعية المصنوعة من الجل Gel، فيكون عن طريق تطبيق طبقات من الجل فوق الأظافر الطبيعية، ثم وضع الأظافر تحت جهاز الأشعة فوق البنفسجية لمدة تصل إلى دقيقتين لتقوية هذا الجل، والمساعدة في ظهورها بالمظهر الطبيعي الجذاب.

أظافر صناعية من الأكريليك

يتم صناعة أظافر الأكريليك عن طريق خلط سائل لاصق مع مسحوق أبيض، ثم دهان الأظافر الطبيعية بهذا الخليط لتغطيها بالكامل، كما يتم تصميم أظافر الأكريليك بشكل مرن لنحتها وتمديدها خارج الأظافر الطبيعية، وبمجرد تعرضها للهواء تتصلب وتبدو بمظهرها الطبيعي الجذاب.



بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الأظافر الصناعية المصنوعة من الأكريليك إلى العودة لصالون التجميل كل أسبوعين، لإعادة ملئ الأظافر بمادة الأكريليك على أقصى تقدير.



